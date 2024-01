Luis Zubeldía cierra un exitoso ciclo en Liga de Quito. El estratega logró la Copa Sudamericana y se consagró campeón de la Liga Pro en el 2023. Los hinchas esperaban con ansias que el plato se repitiera, teniendo ahora a la Copa Libertadores como objetivo para consagrarlo. Sin embargo, el presidente de los ‘Albos’ anunció que el argentino ya no formará parte del equipo, poniendo fin a su paso por Ecuador y rompiendo las expectativas de los aficionados.

La confirmación de la situación fue proporcionada por Isaac Álvarez, presidente del club, quien informó que se llevaron a cabo conversaciones con el DT. Sin embargo, para concretar su renovación, el entrenador estableció una condición específica: la continuidad de Esteban Paz en la estructura dirigencial. “La gratitud es un valor que mis padres cultivaron en mí desde niño. Por ello, hacia el profesor Zubeldía, su cuerpo técnico y jugadores solo tengo palabras de agradecimiento por todo lo hecho en 2023″, comentó.

Es necesario precisar, el argentino había establecido como una condición para renovar con Liga que la Comisión de Fútbol, encabezada por Esteban Paz, continuara en funciones. Aunque se esperaba que las labores de Paz finalizaran el 31 de enero de este nuevo año, esto no sucederá. Como resultado, Zubeldía ha decidido poner fin a su relación con LDU.

“Con Zubeldía, conversé varias veces con la intención de que continúe. No obstante, él tomó una postura de no seguir si no continuaba la estructura actual, algo que -por mandato de los socios- finaliza el 31 de enero y no estaba en mis manos. Ante ello, solo puedo recalcar que nadie es irremplazable en la vida, pues las personas somos pasajeras y las instituciones quedan”, agregó.

En relación con el futuro entrenador, Álvarez decidió no mencionar nombres y simplemente afirmó que la elección se llevará a cabo durante la asamblea de socios programada para el lunes 8 de enero. "Todo será comunicado en su debido momento, luego que nos reunamos con los socios y se tomen las decisiones de manera colectiva. Mientras tanto, no puedo emitir comentarios", precisó el directivo.





Luis Zubeldía no llegará a ningún equipo

Después de que se anunciara su salida de Liga, el nombre de Zubeldía surgió como una opción destacada para asumir el cargo de director técnico en Colo Colo de Chile. Sin embargo, se vislumbra un posible desafío financiero, ya que, según informa La Tercera, Zubeldía estaría buscando un salario cercano a los 1,5 millones de dólares tanto para él como para su cuerpo técnico.

A pesar de estas consideraciones, todas las posibilidades de que Zubeldía asuma como entrenador en Chile u otro quedaron descartadas después de que su representante, Gustavo Lescovich, saliera a la luz y enfatizara que Zubeldía no tiene la intención de asumir la dirección de ninguna institución en la actualidad. La respuesta concisa del agente al medio Redgol fue: “Actualmente no desea trabajar”.

En la actualidad, Zubeldía se destaca como uno de los entrenadores más destacados en la escena continental. A la edad de 42 años, ha liderado equipos reconocidos como Barcelona SC, LDU de Quito, Lanús, Racing Club y Cerro Porteño de Paraguay.





¿Cuándo inicia la Liga Pro 2024?

Después de que Liga se consagrara campeón, varios equipos están dando inicio a los preparativos para los encuentros que enfrentarán en el nuevo año. David Constante, director de competiciones de la LigaPro, anunció que la temporada 2024 comenzará el viernes 16 de febrero.

“Comenzamos a trabajar en la elaboración de nuestro fixture, para lo cual necesitamos conocer las fechas de los calendarios internacionales. Ya establecimos el inicio de la temporada 2024, que será el viernes 16 de febrero”, declaró.





