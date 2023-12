¡Imperdible! En el Estadio Banco Guayaquil, Liga de Quito vs. Independiente del Valle se enfrentarán EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la final de ida de Liga Pro 2023. El compromiso, que será clave para ambos conjuntos en su búsqueda por obtener el campeonato, arrancará a las 4:30 de la tarde (hora ecuatoriana y peruana) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por GolTV y STAR Plus. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede traerte.

Los goleadores históricos de las selecciones de Bolivia y de Perú, Marcelo Moreno Martins y Paolo Guerrero, saldrán este domingo por el título de la Liga ecuatoriana. Al decisivo partido llegarán los equipos y sus goleadores en desigualdad de condiciones.

Mientras el Independiente le dio poco ritmo de competición al boliviano que llegó a Ecuador en abril de este año, el Rey de Copas de Ecuador mantuvo a Guerrero, de 39 años, en plena actividad desde que llegó en julio pasado.

El Matador o Flechero, como también le dicen a Moreno Martins, de 36 años, ha convertido cuatro goles y Guerrero cinco en el torneo local. El Rey de Copas de Ecuador sostuvo a los mismos hombres en cancha, en la Sudamericana y en el torneo local.

Desde los porteros hasta los atacantes, el mejor momento futbolístico abraza a los de Liga, con el portero Alexander Domínguez, figura en la Copa Sudamericana y quien en quince partidos de la segunda fase local, encajó apenas cuatro anotaciones y junto a sus defensas otorgan una gran fortaleza al equipo.

¿A qué hora juega Liga de Quito vs. Independiente del Valle?

El partido de Liga de Quito vs. Independiente del Valle está programado para jugarse este domingo 10 de diciembre desde las 4:30 p. m., en horario de Ecuador, Perú y Colombia. En países como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay comenzará a las 6:30 de la noche; mientras que en Venezuela y Bolivia será a las 5:30 p. m.

¿En qué canales ver Liga de Quito vs. Independiente del Valle?

Liga de Quito vs. Independiente del Valle, por la final ida de la Liga Pro, se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de las señales de GOLTV y STAR Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del partido.

¿Dónde jugarán Liga de Quito vs. Independiente del Valle?

Liga de Quito vs. Independiente del Valle juegan este domingo 10 de diciembre en el Estadio Banco Guayaquil.

Liga de Quito vs. Independiente del Valle juegan en el Estadio Banco Guayaquil. (Foto: Metro Ecuador)





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR