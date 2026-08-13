La selección de Ecuador cerró su participación en el último Mundial 2026 en la ronda de dieciseisavos de final, tras caer por 2-0 ante uno de los anfitriones, México. Pese a lograr una emotiva clasificación a la fase mencionada, con un histórico triunfo frente a Alemania, los dirigidos por el argentino Sebastián Beccacece se despidieron del torneo sin pena ni gloria.

Esto originó la salida del estratega que decidió poner fin a su vínculo contractual y tomar nuevos retos deportivos que se anunciarán próximamente. Desde ese momento, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) trabaja arduamente en elegir a su sucesor, quien sería otro argentino.

Según información del periodista César Luis Merlo, de la cadena deportiva TyC Sports, Marcelo Gallardo es uno de los favoritos para tomar las riendas del ‘Tri’. Si bien las negociaciones aún se encontrarían en la etapa inicial, existe interés de ambas partes y la desocupación actual del ‘Muñeco’ es un punto a su favor.

Esto último, pues otro argentino también está en órbita de la FEF. Se trata de Luis Zubeldía, quien ya conoce el fútbol ecuatoriano y fue multicampeón con LDU de Quito; sin embargo, es el actual entrenador de Fluminense, con un salario cercano a los 3 millones de dólares por temporada y una claúsula de rescición que rondaría los 600 mil dólares.

El entrenador argentino Sebastián Beccacece puso fin a su relación con FEF. (Foto: Getty Images)

Ambos son los dos entrenadores que se ajustan al perfil de lo que se busca en Ecuador, pero también trascendió que existe interés por Walid Regragui, Roberto Martínez, Robert Moreno, Thomas Christiansen, Ramón Díaz y Guillermo Almada, entre otros estrategas de primer nivel.

Cabe precisar que la selección de Ecuador volverá a tener actividad deportiva en la próxima fecha FIFA de setiembre y octubre. El objetivo es jugar amistosos internacionales ante Corea del Sur y Japón, ya pensando en las Eliminatorias de cara al Mundial de 2030 y la Copa América que se jugaría en Estados Unidos en 2028.

En Ecuador existió mucha frustración tras queda fuera del Mundial, según refieren, prematuramente, pues calificaron a esta generación de futbolistas como la mejor de su historia, con figuras como Willian Pacho, Piero Hincapié, Moisés Caicedo, entre otros, que en los equipos más importantes del mundo.

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