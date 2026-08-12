Hasta los últimos instantes del pasado martes 11 de agosto, el libro de pases de la Liga 1 estuvo abierto para que los clubes que necesitaran reforzarse pudieran hacer las gestiones para concretar su fichaje. Sin embargo, hubo casos en donde las partes involucradas no llegaron a un acuerdo y las negociaciones no prosperaron en la fecha límite, tal como pasó con el que iba a ser la última incorporación de Alianza Lima para afrontar el Torneo Clausura.

Se trata de Jhair Soto, futbolista de ADT que recibió el visto bueno de Pablo Guede y por quien venían negociando desde hace semanas. Cuando parecía que todo estaba dado para que el zaguero se mude a La Victoria, finalmente las tratativas se estancaron por completo y no hubo solución a último momento.

Según pudo conocer Depor, si bien el futbolista estaba de acuerdo con los términos de su contrato, su vínculo con ADT todavía vence a finales del 2027, por lo que Alianza Lima debía llegar a un entendiendo con la institución dueña de su pase. Esto no ocurrió y la situación no tuvo arreglo.

Alianza Lima no cerró la contratación de Jhair Soto. (Foto: ADT)

Alianza Lima había hecho una primera oferta por el 80% del pase de Jhair Soto, la misma que fue rechazada por ADT. El cuadro celeste presentó una contraoferta para dejar sentada sus pretensiones económicas, la cual fue considerada como excesiva desde La Victoria. Ahí se dio un punto de no retorno y las cosas no cambiaron hasta el cierre del libro de pases.

Con esto, Soto tendrá que quedarse a cumplir su contrato en ADT, en medio de una negociación que se dificultó más de lo esperado. Ya que su transferencia se cayó, se espera que pueda seguir sumando minutos con el cuadro tarmeño en lo que resta del Torneo Clausura.

Así pues, Alianza Lima finalizó sus labores en el mercado de pases y solo incorporó al chileno Nicolás Díaz, además repatriar a Cristian Neira que estaba a préstamo en Atlético Grau. Si bien en su momento se habló de Pedro Gallese y Carlos Cáceda como alternativas para la portería, esta posición dejó de ser una prioridad para el área deportiva.

Pablo Guede había dado el visto bueno para la contratación de Jhair Soto. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar por 1-1 con Sport Boys, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a UTC, en el compromiso correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 15 de agosto desde las 7:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

TE PUEDE INTERESAR