Con la mira puesta en dar el primer golpe en condición de local, Cienciano disputará mañana a las 7:30 p.m. un trascendental encuentro ante Botafogo por la Copa Sudamericana por la ida de los octavos de final. El ‘Papá’ intentará aprovechar su localía, tal como lo hizo en la anterior ronda ante el vigente campeón Lanús (3-0), ante un ‘Fogao’ que actualmente marcha en la novena casilla del Brasileirao y no llega en su mejor momento.

Dentro del plantel cusqueño existe la firme convicción de realizar un gran partido y llegar lo más lejos posible en el certamen internacional. El zaguero charrúa Maximiliano Amondarain señaló que el plantel se encuentra plenamente enfocada en este desafío para posicionar al club en lo más alto y repetir la gesta del 2003, donde llegaron a lo más alto y celebraron el título continental.

Sobre la trascendencia del compromiso, el futbolista uruguayo declaró en Denganche: “Somos un equipo con mucha historia en esta copa. Tenemos la responsabilidad de seguir avanzando y dejar este escudo lo más alto posible en esta copa y, Dios quiera, llegar a hacer algo histórico como se hizo en el pasado”.

Para el conjunto imperial, esta llave representa una oportunidad de revancha tras su participación en la edición anterior. En aquel torneo, el equipo quedó eliminado también en la fase de octavos de final a manos de Bolívar con un contundente marcador global de 0-4.

Recordando lo sucedido el año pasado y analizando el duelo que se avecina, Amondarain comentó: “Llegamos a esta instancia el año pasado y nos quedó un sabor amargo, ya que queríamos llegar más alto. Tenemos la ilusión de lograrlo ahora, sabemos que enfrentamos un durísimo rival, pero tenemos la fe que se puede y trataremos de dar el primer paso mañana”.

De esta manera, la escuadra cusqueña saltará al terreno de juego con el objetivo prioritario de conseguir un resultado favorable que le permita ir con ventaja a definir la serie en territorio brasileño.

Cienciano viene de eliminar al vigente campeón Lanús en 16vos. de final. (Foto: Cienciano)

¿A qué hora juegan Cienciano vs. Botafogo?

Cienciano vs. Botafogo se enfrentan este jueves 13 de agosto por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, está programado para las 7:30 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿En qué canales ver Cienciano vs. Botafogo?

En cuanto a la transmisión del Cienciano vs. Botafogo, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, así como en su versión de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, podrás seguir el encuentro en la web de Depor.

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