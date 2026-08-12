Universitario de Deportes hizo oficial la incorporación del panameño Jorge Gutiérrez, quien se convierte en el último refuerzo del cuadro crema para afrontar el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El defensor llega procedente de Deportivo La Guaira de Venezuela en condición de préstamo hasta finales de la presente temporada, con una opción de compra que permitirá a la institución evaluar su continuidad más allá de diciembre. El movimiento se concretó antes del cierre del libro de pases y responde a la búsqueda de una alternativa para fortalecer el sector izquierdo del equipo dirigido por Héctor Cúper.

La llegada de Gutiérrez se produce en un momento importante para Universitario, que tiene como uno de sus principales objetivos pelear nuevamente por el título nacional y mantener sus aspiraciones de alcanzar el tetracampeonato. La salida de José Carabalí dejó una necesidad en el lateral izquierdo y la directiva, junto con el comando técnico, terminó apostando por un futbolista con experiencia internacional y recorrido con la selección de Panamá.

A sus 27 años, el panameño llega con un aspecto que podría resultar determinante para Cúper: continuidad competitiva. Jorge Gutiérrez acumuló 20 partidos entre la liga venezolana y la Copa Libertadores durante el primer semestre, siendo titular en 19 de ellos. Además, viene de disputar el Mundial 2026 con Panamá, donde fue titular ante Inglaterra y permaneció 88 minutos en el campo. Por ello, no se trata de un jugador que llegue sin ritmo de competencia.

Gutiérrez se desempeña principalmente como lateral izquierdo, aunque también tiene la capacidad de actuar como carrilero por ese sector. Esta versatilidad puede ser especialmente útil para Héctor Cúper, quien tendrá la posibilidad de utilizarlo dependiendo de las necesidades de cada partido. Su incorporación le permite al entrenador argentino contar con una pieza que puede ofrecer profundidad por la banda, pero que también puede adaptarse a una estructura más conservadora cuando el equipo necesite priorizar el orden defensivo.

Jorge Gutiérrez disputó el último Mundial con Panamá. (Foto: Getty Images)

Uno de los principales escenarios en los que podría aportar es en la competencia interna con César Inga. La llegada del panameño no garantiza que vaya a convertirse inmediatamente en titular, pero sí eleva las alternativas del entrenador para una posición que necesitaba mayor competencia. Cúper podrá decidir entre ambos dependiendo del rival, el planteamiento y las características que requiera el partido, generando además una disputa por el puesto que puede elevar el nivel de la plantilla durante la segunda parte del campeonato.

Otro punto a favor es su experiencia con Panamá. Jorge Gutiérrez ya conoce lo que significa disputar encuentros internacionales de alta exigencia y viene de participar en una Copa del Mundo, una experiencia que puede contribuir a su rápida adaptación a un plantel que también tiene objetivos importantes a nivel nacional e internacional. Su recorrido con Deportivo La Guaira y su participación en la Copa Libertadores complementan un perfil que Universitario buscaba para fortalecer su defensa en este tramo de la temporada.

Su debut, sin embargo, dependerá de la decisión de Cúper y de su adaptación a las condiciones del fútbol peruano. Gutiérrez llega con ritmo y, en principio, está físicamente apto para ponerse a disposición del comando técnico. La principal consideración está relacionada con su posible participación ante FC Cajamarca, debido a que el encuentro se disputará en una ciudad de altura. Por ello, aunque podría ser considerado para la convocatoria, tampoco se descarta que su estreno oficial se produzca posteriormente, en el duelo ante Los Chankas en el Estadio Monumental.

En ese contexto, Universitario incorpora a un futbolista que puede ofrecerle a Héctor Cúper una alternativa adicional en una zona que necesitaba refuerzos. El préstamo hasta diciembre, acompañado de una opción de compra, también convierte estos meses en una etapa de evaluación: el rendimiento de Gutiérrez, su adaptación al fútbol peruano y su aporte al objetivo de pelear por el título serán determinantes para definir si la ‘U’ decide quedarse definitivamente con sus servicios. Por ahora, el panameño llega con experiencia mundialista, continuidad y la misión de ganarse un lugar en el equipo crema.

Jorge Gutiérrez llega decido desde Deportivo La Guiara de Venezuela. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar por 1-1 con Sporting Cristal, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a FC Cajamarca, en el compromiso correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 16 de agosto desde las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Héroes de San Ramón.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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