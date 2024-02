Athletic Club vs. Atlético Madrid rivalizarán este jueves 29 de febrero por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. El duelo está programado para realizarse en el Estadio de San Mamés (Bilbao). Los locales parten como favoritos, ya que en el duelo de ida, en el Cívitas Metropolitano, ganaron 1-0, por lo que los Colchoneros deberán buscar voltear el marcador. Revisa a qué hora juegan y en qué canales de TV se podrá ver este compromiso. ¡Imperdible!

En el primer enfrentamiento de la serie, el Athletic Bilbao se adelantó al ganar por la mínima. A pesar de enfrentar momentos difíciles durante el partido, los jugadores del equipo lograron crear oportunidades de gol. Fue en el minuto 25 cuando Alex Berenguer convirtió el único tanto del compromiso, desde el punto penal.

El técnico del Athletic, Ernesto Valverde, reconoce que la eliminatoria no está decidida y que su escuadra debe mostrar solidez tanto en defensa como en ataque para asegurar su lugar en la final del certamen. Este será el séptimo encuentro de los Rojiblancos en esta edición del torneo. Además, será el tercer duelo como local, donde hasta ahora no ha perdido ningún encuentro.

En cuanto al Atlético Madrid, necesitará asegurar una victoria por una diferencia de dos o más goles, ya que en caso de ganar solo por uno, deberán disputar 30 minutos adicionales para avanzar. Este será el quinto choque de los colchoneros en la presente edición de la Copa del Rey. Además, será su segundo encuentro como visitante, recordando que el primero lo ganaron por 3-1 frente al Lugo.

Las estadísticas de los madrileños lejos del Cívitas Metropolitano, tanto en La Liga como en la Champions League, no son favorables. En total, han disputado 17 encuentros, con 5 victorias, 5 empates y 7 derrotas. Durante estos encuentros, marcaron 26 goles y recibieron 21 en contra, por lo que necesitarán un esfuerzo adicional para mejorar su desempeño y avanzar a la final.

¿A qué hora juegan Athletic Club vs. Atlético Madrid?

Si deseas seguir cada minuto del partido entre Athletic Club vs. Atlético Madrid, programado para el jueves 29 de febrero como parte de la semifinal de vuelta de la Copa Rey, es importante tener en cuenta que el horario puede variar dependiendo del país en el que te encuentres. Por ejemplo, en Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro dará inicio a las 3:30 p.m. En tanto, en Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, el partido comenzará a las 5:30 de la tarde.

¿En qué canal TV ver Athletic Club vs. Atlético Madrid?

Si deseas disfrutar de toda la previa y el partido completo entre Athletic Club vs. Atlético Madrid por Copa del Rey, es importante tener en cuenta que solo algunas señales tienen autorización para transmitir el encuentro. Entre estas señales se encuentran DSports (DIRECTV), DGO, SKY Sports, La 1 TVE, RTVE y Movistar Plus, quienes transmitirán el encuentro para toda América Latina y Europa. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.





