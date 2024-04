Real Madrid vs. Real Sociedad se ven las caras este viernes 26 de abril, desde las 2:00 p.m. (en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Uruguay y Brasil), en el compromiso correspondiente a la trigésima tercera jornada de LaLiga 2023-24, a disputarse en el Reale Arena –ubicado en San Sebastián (País Vasco, España)–. A continuación conocerás los detalles del encuentro y qué canales de TV cuentan con los derechos para transmitirlo.

Real Madrid llega a este partido después de vencer por 3-2 al FC Barcelona, en lo que fue una edición más del clásico del fútbol español. Si bien fue un duelo de trámite parejo, los merengues consiguieron imponerse gracias a las anotaciones de Vinícius Júnior, Lucas Vásquez y Jude Bellingham; Andreas Christensen y Fermín López marcaron para los dirigidos por Xavi Hernández.

Con esta victoria en el Estadio Santiago Bernabéu, los blancos sumaron 81 puntos y le sacaron 11 de diferencia al Barça, su más cercano perseguidor en la lucha por el título de LaLiga. Así pues, los pupilos de Carlo Ancelotti registraron 25 triunfos, seis empates y una derrota en 32 encuentros disputados, además de 70 goles a favor y 22 en contra. Sin duda alguna, están encaminados a ganar su título liguero número 33.

‘Carletto’ compareció con los medios de comunicación en la previa de este duelo ante la Real Sociedad y confirmó una noticia que seguramente alegrará a los hinchas del Real Madrid: Thibaut Courtois está recuperándose satisfactoriamente y pronto estará disponible. “Tengo que pensar bien la alineación. El desgaste ha sido grande. Debo pensar cosas. Courtois está bien, creo que estará disponible la próxima semana. Podría jugar contra el Cádiz”, aseguró.

Por otro lado, el estratega italiano se tomó el tiempo para elogiar el progreso de Vinícius Júnior, quien lleva 19 goles y 11 asistencias en lo que va de la presente temporada. “Una de las características mejores que tiene es su continuidad. Aún tiene margen de mejora cerca del área, en movimientos sin balón. Va a mejorar, tiene la humildad necesaria para mejorar”, apuntó.

Finalmente, Ancelotti evitó caer en triunfalismos anticipados y no consideró que LaLiga no estará definida hasta que los números así lo determinen, por más que le lleven 11 puntos de ventaja al FC Barcelona. “Hasta que las matemáticas no nos da la Liga, hay que luchar. La dinámica es muy buena, es importante que sigamos compitiendo y sacar lo máximo. Ganar lo máximo. Ganar es lo mejor, por eso hay que ganar mañana”, agregó.

Real Sociedad, por su parte, llega a este duelo después de igualar por 1-1 con el Getafe en condición de visitante. El elenco de Imanol Alguacil se ubica en la sexta casilla de la tabla de posiciones con 51 puntos, y de momento están asegurándose con un boleto a la Conference League. No obstante, todavía quieren seguir peleando por instalarse en puestos de Champions League, ya que a 10 del Atlético de Madrid, el último clasificado con 61 unidades.

El encuentro entre Real Madrid y Real Sociedad está pactado para este viernes 26 de abril desde las 2:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 4:00 p.m., en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 5:00 p.m., en México a la 1:00 p.m., mientras que en España a las 9:00 p.m.

El partido entre Real Madrid y Real Sociedad se jugará en el Reale Arena y será transmitido para toda Latinoamérica a través de la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de teleoperadoras como DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su plataforma de streaming en Star Plus. Recuerda que si no cuentas con ninguna de estas opciones, también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

