En una edición más del clásico de España, correspondiente a la jornada 10 de LaLiga, Barcelona recibirá al Real Madrid en el Spotify Camp Nou este 25 de octubre. Revisa la guía de horarios para disfrutar de este compromiso, según los países como España, Perú, Argentina, Colombia, entre otros. Repasa, además, cómo ver este encuentro según cada país.

El clásico tendrá un ingrediente especial este domingo 25 de octubre: el regreso de José Mourinho al banquillo del Real Madrid para enfrentar al Barcelona, más de 13 años después de su primera etapa en el club blanco. El técnico portugués se reencontrará con un rival que quiere imponer condiciones en el Spotify Camp Nou, donde ambos equipos protagonizarán el partido más atractivo de la décima jornada de LaLiga.

La temporada recién empieza, pero Barcelona ya tiene la oportunidad de asestar un golpe importante en la lucha por el título. El equipo de Hansi Flick suma 27 puntos de 27 posibles, con nueve victorias consecutivas y una diferencia de seis unidades sobre el Real Madrid, tercero con 21. Un triunfo azulgrana ampliaría la distancia a nueve puntos, mientras que una victoria madridista dejaría la pelea mucho más ajustada.

Sin embargo, el Barça llega con una tarea pendiente: demostrar que puede levantarse rápidamente después de su primer golpe de la temporada. La derrota por 4-2 ante el PSG, en la Champions League, dejó expuestas algunas dificultades defensivas y una noticia preocupante para Flick: Dani Olmo sufrió una lesión en el aductor y estaría cerca de un mes fuera. La baja de Eric García y la incertidumbre sobre Jules Koundé también complican la planificación de la última línea.

Hansi Flick tendrá un lindo duelo de pizarras con José Mourinho. (Foto: Getty Images)

En la otra vereda, José Mourinho llega con motivos para sonreír. El Real Madrid viene de golear 4-1 al Sevilla en LaLiga y repetir el mismo marcador frente al RB Leipzig en la Champions, resultados que fortalecen la confianza de un equipo que parece haber encontrado mayor contundencia. Kylian Mbappé atraviesa un buen momento y volvió a marcar en Europa.

Pero no todo son buenas noticias para los madridistas. Vinícius Júnior se perderá el clásico por una sanción de cuatro partidos tras su expulsión frente al Villarreal. Su ausencia obliga al cuerpo técnico a buscar nuevas alternativas para acompañar a Mbappé en ataque, con nombres como Arda Güler, Jude Bellingham y el joven Yan Diomande entre las opciones que pueden marcar diferencias.

Nueve de los últimos diez clásicos terminaron con más de dos tantos y el Real Madrid ha recibido goles en sus últimos doce enfrentamientos ante el Barcelona. Además, los azulgranas ganaron cuatro de los cinco duelos oficiales más recientes entre ambos. Esos números no aseguran que el domingo se repita el guion, pero sí ponen sobre la mesa un desafío para Mourinho: frenar la creatividad de Lamine Yamal y Raphinha sin perder capacidad de respuesta en campo rival.

Con dos plantillas renovadas y figuras capaces de resolver el partido en una sola jugada, el clásico también será una prueba para los nuevos protagonistas de ambos equipos. El Barcelona podría ver a varios de sus refuerzos disputar por primera vez este enfrentamiento, mientras que el Madrid buscará aprovechar el impulso de sus últimos resultados para asaltar el Camp Nou.

José Mourinho afrontará su primer clásico en su segunda etapa en el Real Madrid. (Foto: EFE)

¿A qué hora juega Barcelona vs. Real Madrid en España?

El clásico entre Barcelona vs. Real Madrid se disputará este domingo 25 de octubre a las 9:00 p.m. (hora peninsular española), por la fecha 10 de LaLiga EA Sports.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Real Madrid en Perú?

El partido entre Barcelona vs. Real Madrid comenzará a las 3:00 p.m. (hora peruana) de este domingo 25 de octubre.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Real Madrid en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán seguir el clásico entre Barcelona vs. Real Madrid desde las 5:00 p.m. (hora de Argentina) del domingo 25 de octubre.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Real Madrid en Colombia?

Barcelona vs. Real Madrid se enfrentarán este domingo 25 de octubre desde las 3:00 p.m. (hora colombiana), en uno de los partidos más esperados de LaLiga.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Real Madrid en México?

El clásico español entre Barcelona vs. Real Madrid se jugará a las 2:00 p.m. (hora del centro de México) del domingo 25 de octubre.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Real Madrid en Venezuela?

En Venezuela, el encuentro entre Barcelona vs. Real Madrid comenzará a las 4:00 p.m. (hora venezolana) del domingo 25 de octubre.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Real Madrid en Panamá?

Los hinchas panameños podrán ver el clásico entre Barcelona vs. Real Madrid desde las 3:00 p.m. (hora de Panamá) de este domingo 25 de octubre.

¿Cómo ver Barcelona vs. Real Madrid en Perú, Argentina, Colombia, México, Venezuela, Panamá y España?

El clásico entre Barcelona vs. Real Madrid por la fecha 10 de LaLiga EA Sports 2026-27 se podrá ver a través de distintas señales de televisión y plataformas de streaming, según el país. En Perú, Argentina, Colombia y Venezuela, la transmisión estará disponible por DSports (DIRECTV) y DGO; en México, por Sky Sports, Sky+; mientras que en Panamá, se podrá seguir por ViX y Sky Sports Norte. En España, el clásico será transmitido por DAZN y Movistar Plus+, según la programación y el paquete contratado.

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