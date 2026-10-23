Una gran preocupación se vivió en el entorno del Bayern Múnich tras confirmarse la emergencia médica vivida por el técnico Vincent Kompany, quien debió ser trasladado de urgencia en una ambulancia desde las instalaciones del club hacia un hospital en Múnich. De inmediato, el cuadro bávaro brindó un comunicado oficial para dar más detalles.

“Vincent Kompany se desplomó durante el entrenamiento del viernes y fue trasladado al hospital para recibir atención médica. El entrenador del primer equipo había estado observando la sesión del equipo de reserva. Kompany será sometido a un examen exhaustivo y permanecerá bajo atención médica. Su cuerpo técnico se hará cargo de los entrenamientos y los partidos hasta nuevo aviso”, dice el primer párrafo del comunicado.

Max Eberl, director deportivo del Bayern, también se pronunció: “La salud de Vincent Kompany es nuestra máxima prioridad. En el FC Bayern haremos todo lo posible para garantizar su pronta recuperación. Su cuerpo técnico, en el que tenemos plena confianza, asumirá sus funciones. Todos en el FC Bayern le deseamos a ‘Vinnie’ una pronta recuperación”.

El estratega belga, de 40 años, experimentó un fuerte bajón físico y un desvanecimiento imprevisto al término de la sesión de entrenamientos, encendiendo de inmediato las alarmas en el cuerpo médico de la institución alemana debido a los antecedentes recientes de salud que venía arrastrando. Días antes se informó públicamente que padecía una severa infección viral que incluso le había dificultado la movilidad en las piernas y le generaba dolores recurrentes.

Vincent Kompany. (Foto: Getty Images)

Aunque durante los compromisos previos el técnico había intentado mantenerse lo más activo posible —incluso dirigiendo sentado en la goleada sobre el Leipzig en la Bundesliga—, las exigencias del alto rendimiento terminaron pasándole factura.

Los reportes de la prensa europea señalan que el virus contraído por el exdefensor ha agravado molestias físicas previas, obligando a los médico del club a priorizar el descanso absoluto y apartarlo de manera indefinida de sus funciones en el banquillo.

Durante las conferencias de prensa previas, su cuerpo técnico ya había manifestado la dificultad que implicaba obligar a Kompany a tomar reposo, reconociendo que su postura chocaba directamente con la necesidad de sanar por completo de la afección viral.

Mientras se esperan partes médicos oficiales más detallados sobre su evolución en el hospital de Múnich, el club bávaro enfoca toda su energía y buenos deseos en la pronta recuperación y bienestar de su entrenador, mientras espera seguir consiguiendo buenos resultados en el plano deportivo.

Vincent Kompany llegó en 2024 al cuadro alemán. (Foto: Bayern Múnich)

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