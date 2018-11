Luis Advíncula tuvo un papel discreto la última fecha doble con la Selección Peruana. El lateral no mostró su mejor nivel ante Ecuador en el Nacional de Lima y las críticas de inmediato saltaron a la luz. Desde España, lo protegen.

Miguel Ángel Sánchez Muñoz, 'Míchel', entrenador del Rayo Vallecano , restó importancia a las críticas que ha recibido los últimos días sobre 'Bolt' y dijo que el "jugador está por encima de eso porque se deja todo en el campo".



Luis Advíncula se ha incorporado de nuevo a la dinámica del Rayo tras acudir a la llamada de la selección de Perú para los compromisos internacionales frente a Ecuador, en el que no tuvo una actuación muy acertada, y Costa Rica, frente al que no llegó a jugar.



"Luis es un jugador que nos está dando rendimiento y confiamos mucho en él. Es una persona querida en el grupo y queremos que siga así", comentó Míchel, que no quiso entrar a valorar la actuación del peruano con su selección.



"Cuando juegas con tu país sabes que habrá gente que te valore positiva o negativamente, pero él estará muy por encima de eso porque se deja todo en el campo. Confío en cómo trabaja, tiene muy buena relación con el resto del grupo y eso es lo importante", dijo Míchel sobre el internacional peruano.