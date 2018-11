El Clásico entre Alianza Lima y Universitario será el mejor partido del fin de semana. Se trata de los equipos más ganadores en la historia del fútbol de nuestro país. No por nada la revista 'Four Four Two' incluyó a este duelo entre los 50 mejores Clásicos del planeta.



El Alianza Lima-Universitario aparece en el puesto 38 del top 50 por delante de otros Clásicos como por ejemplo, el Newell's-Rosario Central, América vs Deportivo Cali, Bahía-Vitoria, entre otros. Y ya que hablamos de este tipo de partidos no podemos dejar fuera al Boca Juniors-River Plate.



El duelo de equipos argentinos, que estarán en la final de la Copa Libertadores 2018 , ocupa el primer puesto de la lista de los mejores Clásicos del mundo. Incluso por encima del Barcelona vs Real Madrid.

Los 50 mejores Clásicos del mundo, según la revista inglesa

1. Boca Juniors - River Plate



2. Barcelona - Real Madrid



3. Celtic - Rangers



4. Nacional - Peñarol



5. Lazio - Roma



6. Fenerbahçe - Galatasaray



7. Liverpool - Manchester United



8. Grêmio - Internacional



9. Borussia Dortmund - Schalke



10. Al Ahly - Zamalek



11. Marseille - Paris Saint-Germain



12. Chivas Guadalajara - Club America



13. AC Milan - Internazionale



14. Portsmouth - Southampton



15. Independiente - Racing Club



16. Ajax - Feyenoord



17. FK Velez - HSK Zrinjski



18. Flamengo - Fluminense



19. Olympiakos - Panathinaikos



20. Arsenal - Tottenham



21. East Bengal - Mohun Bagan



22. Partizan Belgrade - Red Star Belgrade



23. Corinthians - Palmeiras



24. Newcastle United - Sunderland



25. Real Betis - Sevilla



26. Raja - Wydad



27. Hajduk Split - Dinamo Zagreb



28. Benfica - Sporting



29. Colo-Colo - Universidad de Chile



30. Genoa - Sampdoria



31. Kaizer Chiefs - Orlando Pirates



32. Dinamo Bucharest - Steaua Bucharest



33. Esteghlal -Persepolis



34. Barcelona - Emelec



35. Glentoran - Linfield



36. Cerro Porteno - Olimpia



37. CSKA Sofia - Levski Sofia



38. Alianza Lima -Universitario



39. Hamburg - St. Pauli



40. America - Deportivo Cali



41. Dynamo Moscow - Spartak Moscow



42. Bahia - Vitoria



43. FC Seoul - Suwon Bluewings



44. Everton - Santiago Wanderers



45. Athletic Bilbao - Real Sociedad



46. Newell’s Old Boys - Rosario Central



47. Lyon - Saint-Etienne



48. Portland Timbers - Seattle Sounders



49. Blooming - Oriente Petrolero



50. Sheffield United - Sheffield Wednesday