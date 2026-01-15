Lo que debió ser un partido de trámite, se convirtió en una pesadilla para Real Madrid. El club blanco quedó eliminado de la Copa del Rey, tras perder en su vista al Albacete y se cuestiona la designación del entrenador español Álvaro Arbeloa, tras la salida de Xabi Alonso, luego de perder el último fin de semana la Supercopa de España ante Barcelona.

Precisamente, el que hasta hace unos días estaba a cargo del Real Madrid Castilla, se presentó en rueda de prensa y asumió toda la responsabilidad de la derrota. Pese a ello, tuvo palabras de elogio para el esfuerzo de los jugadores que alineó.

“Siempre, en este club, empatar es malo, una tragedia. Es dolorosa y seguro que todos nuestros aficionados están dolidos. Sabemos la dificultad. El responsable y el culpable soy yo. En cuanto a la alineación, los cambios. Solo puede dar las gracias a los jugadores. Y a recuperar para el sábado”, dijo Arbeloa en ruenda de prensa.

“Estaba convencido de que la lista era la adecuada. Los jugadores que había eran un gran equipo. Tengo una gran plantilla, de futbolistas de talento, diferenciales. Con un día de un nuevo entrenador es difícil hacer todo lo que les he pedido. Tenemos muchos jugadores que recuperar a su máximo nivel físico”., añadió el multicampeón con Real Madrid.

Este es el once que alineó Arbeloa en su debut como entrenador del Real Madrid.

Por otro lado, fue consultado sobre si se trata de un fracaso quedar en el camino ante un rival de menor categoría, pese a no contar con todos los jugadores de la plantilla. Cabe precisar que algunos quedaron fuera de la convocatoria por decisión técnica.

“No tengo miedo al fracaso. Y entiendo quien quiera calificar esta derrota como fracaso. El fracaso está en el camino al éxito. Me hará mejorar. Nos hará mejorar a todos. No tengo miedo al fracaso. He fracasado muchas veces en mi vida, con eliminaciones más duras que esta. A preparar el próximo partido con la máxima dedicación”, finalizó.

Xabi Alonso llegó a la ‘Casa Blanca’ con mucha expectativa por su exitoso paso por el Bayern Leverkusen, club con el que se consagró campeón de la Bundesliga y alcanzó la final de la Europa League. Sin embargo, no tuvo éxito y, por decisión de Florentino Pérez, se marchó del club.

Real Madrid volverá a competir este sábado 17 de enero en condición de local ante Levante, uno de los coleros de la Liga Española, un encuentro que puede sumar a la confianza del equipo que llega golpeado por dos duras derrotas.

