La aventura de Arda Turan en Barcelona tuvo punto final. Este sábado el elenco culé a través de Twitter anunció que el volante turco dejaba la entidad catalana para llegar al Estambul Basaksehir de su país por dos temporadas y media. Ante la falta de oportunidades de parte de Ernesto Valverde, el mediocampista optó por respirar otros aires y alejarse del Camp Nou.

Aunque, Arda Turan no se fue de tierras españolas sin antes darse el tiempo para agradecer a la casa que lo acogió desde julio del año 2015. Como se recuerda, el ex también ex Atlético de Madrid llegó procedente del conjunto del 'Cholo' Diego Simeone.

"Un sueño no se vuelve realidad a través de la magia. Como soñador, sé que requiere coraje, determinación y trabajo. Ser jugador del Barcelona fue el sueño más salvaje que tuve. Siempre estaré orgulloso de mí mismo para que esto sucediera. Sin embargo, ahora toca decir adiós", sostuvo Turan en su cuenta oficial de Instagram.

Asimismo, expresó su felicidad por haber jugado junto a los mejores jugadores del mundo. "Me gustaría dar las gracias a mis compañeros de equipo que me ayudaron a disfrutar cada momento (...) Fue un privilegio estar con todos ustedes. A cada aficionado que alguna vez cantó mi nombre en el Camp Nou, me encantó cada minuto luchar por ustedes", añadió.

Durante sus dos temporadas y media con la camiseta del 'Barza', Arda Turan jugó 55 partidos oficiales, marcó 15 goles y dio 11 asistencias. De la mano de Luis Enrique y Ernesto Valverde se llevó la Liga, Copa del Rey y Supercopa de España. ¿Lo extrañarán?