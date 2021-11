Tras la victoria en la pasada jornada de LaLiga frente al Espanyol, el FC Barcelona ya trabaja en su próximo encuentro ante al Benfica, un duelo importante para los culés que se juegan el pase a octavos de final en la Champions League. En la conferencia de prensa previa al partido, Xavi destacó su intención de jugar con extremos, dejando una pequeña posibilidad de ver a Ousmane Dembélé en el once titular.

“Ilias, Abde y Jutglà no pueden jugar. A ver cómo están Dest, Ousmane o Sergi Roberto, que están a punto de recuperarse. Nos quedamos sin extremos puros, están de baja. Saldremos con lo que sea, pero a ganar”, aseveró el técnico ante los medios.

Tras mencionar al francés en sus declaraciones, las especulaciones sobre su presencia ante los lusos empezaron a levantarse. Ante ello, Xavi detalló la situación: “No queremos que se lesione. En estos casos, me guío mucho de las sensaciones de los futbolistas, vamos a ver si nos pudiera ayudar, sería importante”.

Si bien es cierto, en el duelo ante Espanyol por el torneo local, Gavi jugó en uno de los extremos sin ser esa su posición natural. Ahora, con el posible regreso de Dembelé, el entrenador tendría más oportunidades en la zona ofensiva: “Si generas por fuera tienes más espacio por dentro. Queremos ocupar esos espacios, ese juego de posición es clave para mí”.

Sergi Roberto, baja en el entrenamiento

El jugador culé fue baja en el entrenamiento previo al Barcelona vs. Benfica, que se llevó a cabo en esta tarde en el Camp Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva. El centrocampista de Reus, que no se ha recuperado físicamente bien desde su última lesión y que no tuvo minutos ante Espanyol, está haciendo trabajo diferenciado.

Por otro lado, elementos como Dest y Dembélé si han salido con el resto de sus compañeros. También están Busquets, Nico, Mingueza y Gavi, quienes fueron sustituidos en el ‘derbi’.





