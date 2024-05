El Real Madrid está a punto de sellar su destino en LaLiga con nuevo título, y Thibaut Courtois está listo para liderar el camino. En el último entrenamiento previo al crucial enfrentamiento contra el Cádiz este sábado en la fecha 34 de LaLiga, el arquero belga apuró su preparación, marcando así su regreso al equipo merengue después de once meses de ausencia en partidos oficiales. El ex del Atlético y Chelsea estuvo de baja durante casi un año debido a lesiones en la rodilla. Desde su último partido oficial con el club hasta ahora, han transcurrido 273 días de espera, marcados por un arduo proceso de recuperación.

El retorno de Courtois coincide con el momento crucial para el Real Madrid en su carrera por el título de LaLiga. Con la posibilidad de proclamarse campeón si vencen al Cádiz y el Barcelona no logra ganar al Girona, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti se encuentra en una posición privilegiada para asegurar el trofeo.

El ambiente en la ciudad deportiva del Real Madrid fue de optimismo y determinación mientras los jugadores se preparaban para el desafío que les espera. Aurelien Tchouaméni también regresó al grupo después de ausentarse en el entrenamiento anterior debido a una lesión en el pie izquierdo sufrida en el enfrentamiento ante el Bayern Munich.

Con la plantilla completa, a excepción de la baja por lesión de David Alaba, Ancelotti pudo contar con todos sus recursos para el entrenamiento táctico y técnico previo al encuentro contra el Cádiz. Los focos estaban puestos en Courtois, quien trabajó arduamente junto al resto de los porteros en su regreso al equipo.

El entrenamiento del Real Madrid estuvo lleno de intensidad y enfoque, con sesiones tácticas en el césped seguidas de partidos en espacios reducidos y ejercicios de tiros a puerta y lanzamientos de faltas. Todo ello en un ambiente de camaradería y compromiso, reflejando la determinación del equipo de alcanzar sus objetivos.

Courtois completó con éxito el entrenamiento del Real Madrid de este viernes y apunta a titular ante Cádiz. (Foto: AFP)

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Cádiz?





El encuentro entre Real Madrid y Cádiz está pactado para este sábado 4 de mayo desde las 9:15 a.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 11:15 a.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 10:15 a.m.; en México a las 8:15 a.m.; mientras que en España a las 4:15 p.m.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Cádiz?





El partido entre Real Madrid y Cádiz se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu y será transmitido para Latinoamérica a través de la señal de DSports, disponible en los canales 610 y 619 de la parrilla de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO.

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO





Conoce las sedes de los Juegos Olímpicos de París 2024