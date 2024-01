A pesar de que logró un importante triunfo ante Las Palmas (2-1) en el Estadio de Gran Canaria, el FC Barcelona perdió en ese partido a uno de sus titulares indiscutibles: Joao Cancelo. Según el parte médico, el futbolista portugués tiene una distensión en el ligamento lateral interno de su rodilla izquierda. Aunque no se trata de una lesión grave, desde Europa informan que se perderá un par de compromisos del cuadro blaugrana, incluido el de la Supercopa de España ante Osasuna. ¿Cuánto tiempo estará de baja?

Todo ocurrió en los primeros minutos de juego, cuando el luso tuvo un fuerte cruce con Perrone en el área local. El exjugador del Manchester City quedó tendido en el suelo con clara muestra de dolor. Luego de ser examinado, intentó reincorporarse, pero no pudo soportar las molestias y terminó pidiendo el cambio definitivo. Es así que ingresó Andreas Christensen en su lugar.

Finalmente el Barça logró una gran remontada, pero la afición no dejaba de pensar en la lesión de Cancelo, quien no se ha perdido un solo partido desde que debutó en septiembre de 2023. Xavi Hernández calmó a los hinchas en la rueda de prensa y, tras confirmarse que no es una rotura, todo indica que el lateral será baja por dos semanas.

Dentro de este tiempo en el que tendrá que recuperarse, el Barcelona jugará ante Barbastro (7 de enero) y Osasuna (11 de enero). Luego, regresa LaLiga con la jornada 21, en la que el equipo culé se medirá ante Real Betis en el Estadio Benito Villamarín (Sevilla). Este compromiso está pactado para jugarse el domingo 21 de enero. La idea del club es no forzarlo y que llegue bien a la fecha liguera ante los ‘verdiblancos’.

Cabe destacar que Cancelo se suma a la lista de lesionados que ha tenido el conjunto blaugrana en esta temporada. En estos momentos, los jugadores sentidos son Gavi, Ter Stegen, Marcos Alonso, Pedri e Íñigo Martínez. Este último tiene programado regresar a las canchas el fin de semana; mientras que Pedri podría tener opciones para la Supercopa, pero llegaría muy justo.





¿Cómo va el Barcelona en LaLiga 2023-24?

Tras doce victorias, cinco empates y dos derrotas, en un total de 19 partidos, el FC Barcelona marcha en el tercer lugar de la tabla de posiciones de LaLiga 2023-24 con 41 unidades (ver aquí clasificación completa). El vigente campeón español se encuentra a siete puntos de los líderes Real Madrid y Girona (48).





