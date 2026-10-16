Barcelona FC recibió buenas noticias en la previa de su próximo compromiso por LaLiga ante Real Betis, Hansi Flick, entrenador del conjunto azulgrana, confirmó que Raphinha y Frenkie de Jong están recuperados de sus respectivas lesiones y nuevamente disponibles para el equipo. Sin embargo, el técnico alemán evitó asegurar que ambos futbolistas tendrán minutos este sábado frente al Real Betis, en un partido que marcará el inicio de una semana exigente para los catalanes.

En la rueda de prensa previa al encuentro, Flick se refirió especialmente a la situación del extremo brasileño, quien sufrió un edema muscular en la pierna derecha durante su participación con la selección de Brasil en el último parón internacional. La lesión lo obligó a perderse los partidos frente al Getafe, por LaLiga, y el Galatasaray, por la Champions League.

Aunque Raphinha ya volvió a trabajar junto al resto de sus compañeros, el entrenador pidió paciencia antes de decidir su regreso a la competición. “Si le preguntas a él, te dirá que está listo, pero para mí hay que ir paso a paso”, explicó Flick, quien considera importante evaluar su evolución antes de asumir riesgos con uno de sus principales atacantes.

El brasileño entrenó con normalidad el jueves y dejó buenas sensaciones, pero el calendario obliga al cuerpo técnico a tomar precauciones. “Ayer entrenó con el equipo y lo hizo bien, pero tenemos muchos partidos en los próximos días”, señaló el estratega, consciente de que el Barcelona afrontará compromisos determinantes en diferentes competiciones.

Por su parte, Frenkie de Jong también está listo para volver a jugar. El centrocampista neerlandés arrastraba una lesión en la rodilla y optó por seguir un tratamiento conservador para evitar una intervención quirúrgica. Tras completar su recuperación, el volante vuelve a estar a disposición de Flick, quien dejó abierta la posibilidad de que sume minutos ante el Betis. “Parece que todo está bien, incluso en los entrenamientos. Creo que está listo para jugar algunos minutos”, manifestó.

La recuperación de ambos futbolistas representa un alivio para el Barcelona en una semana que pondrá a prueba la profundidad de su plantilla. Después de visitar al Betis en Sevilla, el conjunto azulgrana tendrá que medirse al Paris Saint-Germain por la Champions League y posteriormente afrontará uno de los partidos más esperados de la temporada: el clásico contra el Real Madrid, programado para el 25 de octubre.

Otro de los asuntos que preocupa al entrenador alemán es la administración de los minutos de Lamine Yamal. El joven extremo ha disputado completos ocho de los diez encuentros oficiales del Barcelona en la temporada y únicamente fue sustituido después de aproximadamente una hora de juego en los otros dos. Flick reconoció que su talento lo convierte en un futbolista especial, pero insistió en la necesidad de controlar su carga de minutos para evitar un desgaste excesivo.

“Lamine es un jugador muy especial y soy consciente de que hay que gestionar sus minutos”, afirmó el técnico, quien también destacó la importancia de que el atacante mantenga su entusiasmo dentro del campo. “Lo más importante es que disfrute del fútbol y lo está haciendo”, añadió. Con Raphinha y De Jong recuperados, el Barcelona espera ampliar sus alternativas para afrontar un calendario complicado sin descuidar la condición física de sus principales figuras.

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