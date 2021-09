El Barça está viviendo y vivirá días duros. Koeman está más cuestionado que nunca y si sigue en el Barça es solo porque no hay dinero para afrontar su despido. Koeman no ha sido nunca el técnico de Laporta, pero como ya he dicho muchas veces, el problema no es (solo) el entrenador.

Lo de Koeman es inadmisible, sí. Pero también pasó con Valverde y Setién, con mejores jugadores. Venimos de una gestión nefasta que aquí hace tiempo que se denuncia y, en la situación actual, un proyecto deportivo no tiene que depender de los resultados a corto plazo, sino que debe enseñar un camino a seguir. Y este camino no existe.

Pero también es verdad que este proyecto no se puede empezar con un líder escogido por personas que heredaron al mejor Barcelona de la historia y te han dejado el peor legado posible. Un esperpento deportivo y económico que tiene dos responsables con nombre y apellido: Sandro Rosell y Josep María Bartomeu. Hasta que no hagamos limpia de todo lo que dejaron (Koeman incluido), el Barça no podrá volver a su lugar.





