Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO vía América TV y Movistar Deportes: minuto a minuto gratis por internet

Por las semifinales de la Supercopa de España, Barcelona vs. Athletic Club se miden EN VIVO | EN DIRECTO desde Arabia Saudita. Sigue el minuto a minuto y todos los detalles en Depor.

Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO vía América TV y Movistar Deportes. (Diseño: Christian Marlow)
13:14

Sin embargo, su DT Ernesto Valverde sabe que este es un escenario distinto; el Athletic ha demostrado históricamente que puede competirle de igual a igual al Barza en finales y semifinales, basando su fe en la verticalidad de los hermanos Williams.

13:14

Athletic Club, por otro lado, ha sido irregular en sus últimas presentaciones ligueras, pero siempre se transforma en los torneos de eliminación directa. Los vascos clasificaron tras quedar cuartos en la tabla la temporada pasada y vienen de un empate 1-1 en su duelo previo al viaje a Arabia.

13:13

Con un bloque muy consolidado, los culés han hecho de la presión alta y la velocidad de sus extremos su mayor arma, llegando a esta semifinal con la moral al tope tras encadenar una racha de victorias que los posicionan como los grandes favoritos para llevarse el primer título del año.

13:13

Barcelona llega a esta cita en un estado de forma envidiable y como líder sólido de LaLiga. En sus últimos compromisos oficiales, el equipo de Hansi Flick ha mostrado una regularidad considerable, destacando el contundente 4-0 que le propinó precisamente al Athletic en su último duelo liguero de noviembre.

12:35

Posible alineación del Athletic Club: Unai Simón; Andoni Gorosabel, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Adama Boiro; Iñigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar; Iñaki Williams, Oihan Sancet, Nico Williams; y Gorka Guruzeta.

12:35

Posible alineación del FC Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha, Ferran Torres; y Robert Lewandowski.

12:34

¿En qué canales ver Barcelona vs. Athletic Club?

Barcelona vs. Athletic Club se miden este miércoles 7 de enero en el King Abdullah Sports City, con la transmisión exclusiva de DSports para toda Latinoamérica, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV y en su versión de streaming por DGO, así como en América TV y su app América TvGO, así como en Movistar Deportes. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del duelo a través de Depor.

12:34

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Athletic Club?

El encuentro entre Barcelona vs. Athletic Club está programado para las 2:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay el duelo comenzará a las 4:00 p.m.; en Venezuela y Bolivia a las 3:00 p.m.; en México a la 1:00 p.m.; mientras que en España a las 8:00 p.m.

12:33

Buenas tardes amigos de Depor. Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Barcelona vs. Athletic Club por semifinales de la Supercopa de España.

