En el Estadio Riyadh Air Metropolitano (Madrid, España), Barcelona vs. Atlético de Madrid se enfrentarán por la jornada 12 de LaLiga 2026-27, pactado para este domingo 8 de noviembre. Revisa toda la información que necesitas saber de este encuentro, cómo llegan ambos equipos a este partido, a qué hora comienza y en qué canales se podrá ver la transmisión.

El fútbol español tendrá uno de sus encuentros más atractivos de la temporada con el enfrentamiento entre Barcelona y Atlético de Madrid, dos equipos que llegan como protagonistas de la pelea por el título de LaLiga. El conjunto azulgrana afronta este compromiso como líder del campeonato, pero tendrá enfrente a un rival que está apenas dos puntos por debajo y que buscará aprovechar la oportunidad para dar el golpe en la clasificación.

El equipo dirigido por Hansi Flick suma 30 puntos después de 11 jornadas, producto de diez victorias y una derrota. Además, atraviesa una temporada con números ofensivos importantes: ha marcado 46 goles en el torneo y tiene en Raphinha a uno de sus principales referentes. El brasileño viene destacando por su capacidad goleadora y será una de las principales cartas de ataque de los catalanes, junto a Lamine Yamal.

Por su parte, el Atlético de Madrid llega con argumentos para complicarle la tarde al líder. Los dirigidos por Diego Simeone ocupan el segundo lugar con 28 unidades y han conseguido nueve triunfos en sus primeros once partidos ligueros. Su principal fortaleza reciente está en la racha de victorias que ha construido en el campeonato, con siete triunfos consecutivos que lo mantienen muy cerca de la cima.

Lamine Yamal apunta a ser clave contra el Atlético de Madrid. (Foto: Getty Images)

Sin embargo, los rojiblancos vienen de recibir un golpe en la Champions League tras caer por 2-0 ante el Bayern Múnich. Ahora buscarán pasar página y recuperar sensaciones frente a un Barcelona que también tuvo dificultades ante los equipos grandes, pero que llega con la confianza recuperada después de vencer al Alavés y al Aston Villa. Para Simeone, será una prueba exigente ante un rival al que considera uno de los mejores de la competición.

En la previa, el entrenador argentino reconoció la calidad del conjunto azulgrana y anticipó un partido en el que su equipo tendrá que saber resistir. El ‘Cholo’ señaló que espera sufrir durante buena parte del encuentro, aunque confía en que sus dirigidos puedan desarrollar el plan de juego que han preparado.

En la otra vereda, Hansi Flick tendrá que resolver algunas dudas para armar su equipo, principalmente por las ausencias en defensa y en el mediocampo. Rodri no estará disponible por una lesión muscular, mientras que Jules Koundé, Dani Olmo, Xavi Espart y Roony Bardghji también se encuentran fuera de la convocatoria.

El enfrentamiento también tiene cuentas pendientes por lo ocurrido en la temporada anterior, cuando el Atlético de Madrid eliminó al Barcelona tanto de la Copa del Rey como de la Champions League. Ahora, con ambos equipos peleando por la parte más alta de LaLiga, el resultado puede tener un impacto importante en la clasificación antes del próximo parón internacional.

Diego Simeone sabe que la concentración de su línea defensiva será clave para hacerle frente al Barcelona. (Foto: Getty Images)

¿En qué canales ver Barcelona vs. Atlético de Madrid?

Uno de los encuentros más atractivos de la jornada 12 de LaLiga tendrá como protagonistas al Barcelona vs. Atlético de Madrid, que se enfrentarán este domingo 8 de noviembre en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. ESPN y Disney Plus Premium transmitirán este partido para toda Sudamérica, mientras que Movistar LaLiga y DAZN para todo el territorio español.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Atlético?

El duelo entre Barcelona vs. Atlético de Madrid está programado para este domingo 8 de noviembre, a las 3:00 p. m. (hora peruana). El pitazo inicial se escuchará en simultáneo en distintos países, aunque el horario variará según la ubicación de los aficionados.

México y Centroamérica: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Perú, Colombia y Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington D.C.): 3:00 p.m.

3:00 p.m. Bolivia y Venezuela: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Chile: 4:00 p m.

4:00 p m. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 5:00 p.m.

5:00 p.m. España: 9:00 p.m.

¿Cómo ver Barcelona vs. Atlético de Madrid por streaming?

Si no tienes un televisor cerca o prefieres seguir el partido desde tu celular, computadora o tablet, también habrá una alternativa para disfrutarlo por internet. En Perú y el resto de Sudamérica, el compromiso estará disponible a través de Disney+, plataforma que ofrecerá la transmisión en vivo del encuentro.

Para acceder, deberás contar con una suscripción activa al servicio y buscar la señal deportiva correspondiente. Así podrás seguir cada jugada, las ocasiones de gol y las incidencias de este enfrentamiento desde cualquier dispositivo compatible.

¿Dónde ver Barcelona vs. Atlético de Madrid por TV?

La señal encargada de llevar el partido a los hogares de Perú y Sudamérica será ESPN. A través de este canal, los aficionados podrán seguir el choque entre el equipo dirigido por Hansi Flick y el conjunto de Diego Simeone, que buscará hacerse fuerte en casa.

En otros mercados, la transmisión tendrá diferentes operadores: en España estará disponible por DAZN y Movistar Plus+, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

¿Cómo ver Barcelona vs. Atlético de Madrid por cable?

Los usuarios que quieran disfrutar del encuentro mediante televisión por cable en Perú deberán sintonizar ESPN, siempre que el canal esté incluido en su paquete contratado. Esta será la opción para seguir el partido en directo desde la pantalla del televisor, sin necesidad de recurrir a una plataforma digital.

Por otro lado, quienes no tengan acceso a ESPN por cable podrán optar por Disney+, que transmitirá el compromiso vía streaming en Perú y los demás países de Sudamérica.

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