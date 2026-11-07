La Selección Peruana ya conoce a los futbolistas que tendrá enfrente en su próximo amistoso internacional, pactado para el próximo viernes 13 de noviembre en el Estadio Alejandro Villanueva. Bolivia anunció su convocatoria de 25 jugadores para los partidos ante la ‘Bicolor’ y Ecuador, con una lista que presenta varias novedades y nombres que buscarán ganarse un lugar en el equipo de Óscar Villegas.

Uno de los aspectos que más llama la atención de la nómina boliviana es la presencia de cinco debutantes. Fabricio Quaglio, Fernando Mena, Anderson Ayhuana, Marco Velasco y Jorge Lovera recibieron su primera convocatoria a la selección absoluta. De esta manera, Villegas aprovechará la fecha FIFA para observar nuevas alternativas y ampliar sus opciones de cara al próximo proceso mundialista.

La lista también cuenta con futbolistas que vienen desarrollando sus carreras fuera de Bolivia. Miguel Terceros, del Santos de Brasil, y Moisés Paniagua, del Wydad Casablanca de Marruecos, aparecen entre los nombres más llamativos. También fueron convocados Ramiro Vaca, Gerónimo Govea, Diego Arroyo, Efraín Morales, Yomar Rocha, Roberto Carlos Fernández, Héctor Cuéllar y Óscar López.

En el arco, Carlos Lampe destaca por su experiencia y vuelve a ser considerado por el entrenador. En contraste, la ausencia de Guillermo Viscarra, exarquero de Alianza Lima, es uno de los detalles que resaltan en la convocatoria. Tampoco aparece Luis Haquín, defensor que ha sido uno de los referentes de Bolivia en los últimos años.

Carlos Lampe es uno de los experimentados en la convocatoria de Bolivia. (Foto: Getty Images)

Bolívar es el club que más jugadores aporta a la selección, con seis convocados. Oriente Petrolero cuenta con cuatro representantes, mientras que The Strongest y Always Ready tienen dos cada uno. La lista también refleja una apuesta por la juventud: 16 de los 25 futbolistas convocados tienen 23 años o menos, una señal del proceso de renovación que impulsa Óscar Villegas.

Bolivia llega a estos amistosos con la intención de seguir preparando su camino hacia las Eliminatorias para el Mundial 2030. La selección altiplánica estuvo cerca de clasificar a la Copa del Mundo del 2026, pero se quedó en el repechaje. Por ello, el encuentro ante Perú será una nueva prueba para evaluar a sus jugadores y comenzar a construir el equipo que afrontará el siguiente desafío internacional.

Para la Selección Peruana, el amistoso también será una oportunidad de seguir sumando minutos bajo el mando de Mano Menezes y analizar el universo de futbolistas para consolidar un plantel pensando en el inicio de las Eliminatorias 2030, programado para el próximo año. Después de enfrentar a la ‘Blanquirroja’ en Lima, el equipo boliviano viajará a Guayaquil para medirse ante Ecuador, el martes 17 de noviembre.

Óscar Villegas busca una renovación en el plantel de Bolivia. (Foto: La Verde)

Los convocados de Bolivia para enfrentar a Perú:

Arqueros: Carlos Lampe (Bolívar), Gerónimo Govea (Montevideo Wanderers) y Rodrigo Banegas (The Strongest).

Carlos Lampe (Bolívar), Gerónimo Govea (Montevideo Wanderers) y Rodrigo Banegas (The Strongest). Defensores: Fabricio Quaglio (The Strongest), Diego Arroyo (Hapoel Petah Tikva), Richet Gómez (Always Ready), Fernando Mena (Bolívar), Efraín Morales (CF Montréal), Yomar Rocha (Akron Tolyatti), Marco Velasco (Oriente Petrolero) y Roberto Carlos Fernández (Akron Tolyatti).

Fabricio Quaglio (The Strongest), Diego Arroyo (Hapoel Petah Tikva), Richet Gómez (Always Ready), Fernando Mena (Bolívar), Efraín Morales (CF Montréal), Yomar Rocha (Akron Tolyatti), Marco Velasco (Oriente Petrolero) y Roberto Carlos Fernández (Akron Tolyatti). Mediocampistas: Héctor Cuéllar (CSKA 1948), Óscar López (Getafe B), Jorge Lovera (Oriente Petrolero), Robson Matheus (Bolívar), Carlos Melgar (Bolívar), Anderson Ayhuana (Bolívar), Ramiro Vaca (Khor Fakkan), Miguel Terceros (Santos FC), Jesús Maraude (Always Ready), Leonardo Viviani (Aurora) y Jhon Velásquez (Bolívar).

Héctor Cuéllar (CSKA 1948), Óscar López (Getafe B), Jorge Lovera (Oriente Petrolero), Robson Matheus (Bolívar), Carlos Melgar (Bolívar), Anderson Ayhuana (Bolívar), Ramiro Vaca (Khor Fakkan), Miguel Terceros (Santos FC), Jesús Maraude (Always Ready), Leonardo Viviani (Aurora) y Jhon Velásquez (Bolívar). Delanteros: Nabil Nacif (Oriente Petrolero), José Flores (Oriente Petrolero) y Moisés Paniagua (Wydad Casablanca).

Los convocados de Perú para enfrentar a Bolivia:

Porteros: Pedro Gallese (Deportivo Cali), Diego Romero (Universitario de Deportes) y Matías Córdova (Comerciantes Unidos).

Pedro Gallese (Deportivo Cali), Diego Romero (Universitario de Deportes) y Matías Córdova (Comerciantes Unidos). Defensores: Alfonso Barco (HNK Rijeka), Erick Noriega (Gremio), Fabio Gruber (Mainz 05), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López, Matías Lazo (Melgar) y Matías Zegarra (Melgar).

Alfonso Barco (HNK Rijeka), Erick Noriega (Gremio), Fabio Gruber (Mainz 05), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López, Matías Lazo (Melgar) y Matías Zegarra (Melgar). Mediocampistas: Andy Polo (Universitario de Deportes), Erinson Ramírez (Juan Pablo II College), Francesco Andrealli (Como 1907), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (LDU de Quito), Oslimg Mora (Sport Boys), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos), Wilder Cartagena (Orlando City) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).

Andy Polo (Universitario de Deportes), Erinson Ramírez (Juan Pablo II College), Francesco Andrealli (Como 1907), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (LDU de Quito), Oslimg Mora (Sport Boys), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos), Wilder Cartagena (Orlando City) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal). Delanteros: Adrián Ugarriza (Hapoel Be’er Sheva), Bassco Soyer (Gil Vicente), Gianluca Lapadula (Universitario de Deportes), Jhonny Vidales (Melgar), Luis Iberico (Sporting Cristal), Maxloren Castro (Sporting Cristal) y Piero Magallanes (Sport Huancayo).

¿Cuándo juegan Perú vs. Bolivia?

La Selección Peruana enfrentará a Bolivia el viernes 13 de noviembre de 2026, en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. El encuentro se disputará desde las 8:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, en La Victoria. Este compromiso marcará el regreso de la ‘Bicolor’ a jugar en territorio nacional bajo la dirección técnica de Mano Menezes.

¿En qué canales ver el amistoso Perú vs. Bolivia?

El amistoso entre Perú vs. Bolivia se podrá ver por América TV, a través de su señal abierta en el canal 4 y en HD por el canal 704. La transmisión también estará disponible vía streaming en América tvGO, plataforma que permite seguir la programación desde dispositivos móviles y computadoras. Además, el partido será emitido por Bicolor+ Premium, mediante TV360 by Bitel.

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