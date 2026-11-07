Después de su último triunfo por 1-0 sobre Cienciano, en Alianza Lima saben perfectamente que no dependen de sí mismos para ganar el Torneo Clausura y no solo necesitan ganar las dos últimas jornadas, sino también que los de arriba –Sporting Cristal, Universitario de Deportes y Sport Huancayo– tropiecen para que los cálculos cuadren. En ese sentido, no se guardarán nada este fin de semana cuando visiten a Los Chankas en Andahuaylas.

Un dato no menor para este compromiso es que los íntimos han sabido sortear muy bien los duelos frente a clubes de altura, manteniéndose invictos a lo largo de la temporada en nueve visitas: cinco triunfos y cuatro empates. En ese sentido, jugar en suelo andahuaylino supone afrontar una exigencia que ya han sabido sortear a lo largo del 2026.

Sin embargo, todo es color de rosa en tienda victoriana. Aunque ya habían luces respecto a su estado físico desde hace unos días, en las últimas horas se confirmó que Renzo Garcés no será considerado para este partido tras haberse roto la nariz en los minutos finales del enfrentamiento con Cienciano, situación que también lo marginó de la convocatoria de la Selección Peruana.

Renzo Garcés será baja en Alianza Lima tras romperse la nariz contra Cienciano. (Foto: IMAGO)

Recordemos que el zaguero sufrió un duro golpe tras un cruce con Neri Bandiera, siendo sustituido en el entretiempo. Pablo Guede contó hace unos días en una entrevista con Doble Punto que Garcés quería continuar en el segundo tiempo, pero la recomendación del departamento médico fue contundente: si seguía jugando así, la situación podía agravarse y hubiera sido necesaria una operación.

Frente a este escenario, Alianza Lima apunta a armar un bloque defensivo conformado por Gianfranco Chávez y Mateo Antoni. Salvo algún cambio táctico que lleve a Pablo Guede a utilizar una línea de tres, ambos defensores tendrán la misión de proteger la portería defendida por Alejandro Duarte.

Paolo Guerrero, quien continúa avanzando en su proceso de recuperación, también será otra de las bajas en Alianza Lima por lesión. Asimismo, Guede no incluyó en la nómina definitiva a Jesús Castillo, Cristian Neira y Josué Estrada por decisión técnica. Un detalle a tomar en cuenta es que el argentino no podrá estar en el banquillo en lo que resta del Clausura, tras el castigo de dos fechas impuesto por la Comisión Disciplinaria; su asistente Brayan Angulo asumirá ese rol.

Pablo Guede no podrá estar en la zona técnica ante Los Chankas. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 1-0 a Cienciano, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Los Chankas, en el compromiso correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 8 de noviembre desde la 1:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Los Chankas, en Andahuaylas.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

TE PUEDE INTERESAR