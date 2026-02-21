Tras marcarle un doblete en el 4-0 sobre CD Moquegua. Bernardo Cuesta se convirtió en goleador histórico de Melgar, superando al recordado Eduardo ‘Patato’ Márquez. Con 198 goles en su registro, el delantero argentino escribió su nombre con tinta indeleble en la historia del ‘Dominó’, reafirmando su legado y dejando en claro que, a sus 37 años, quiere volver a salir campeón como en el 2015.

En una entrevista con Stake, Cuesta recordó cómo fue su llegada al club en el 2012 y todo lo que ha recorrido desde entonces. “Le diría que se va a encontrar con una gran ciudad, con una gran hinchada y con un amor que irá descubriendo día a día en esta tierra”, comentó, haciendo referencia a lo que le diría a su yo de aquel año.

Al hablar sobre su logro como máximo artillero de la historia de Melgar, ‘Berni’ siente un orgullo único, mirando hacia atrás y valorando todo lo que tuvo que pasar para convertirse en ídolo para los arequipeños. “Felicidad y orgullo por el camino recorrido, por todo lo que, transitado en esta institución, una felicidad plena”, agregó.

En referencia al momento más difícil que le tocó vivir desde que llegó al Perú, Cuesta recordó la grave lesión que sufrió en septiembre del 2024, donde se rompió los ligamentos y los meniscos en un partido frente a Atlético Grau. Si bien se perdió gran parte de la temporada del año siguiente, dicha experiencia lo hizo más fuerte.

“Sin duda la lesión de la rodilla es un momento que a todo jugador lo afecta bastante pero bueno, siempre con la resiliencia y la fortaleza mental para seguir avanzando y seguir superando esos obstáculos. Me enseñó muchísimo de ese lado y bueno a poder soportar todos esos meses de trabajo duro que me tocó atravesar y para volver a las canchas fue fundamental la mentalidad”, contó.

Sobre la dedicatoria por este logro conseguido en Melgar, Cuesta dijo: “A la familia, es el pilar de mi persona, de mi señora, mis hijos, mis padres, mis abuelos, mis tíos, de los que están todos los días, los que estuvieron desde el inicio de mi vida y los que ya no están que de algún lado seguramente lo han disfrutado. A todos ellos agradecerles con todo mi amor y mi corazón”.

Sobre su futuro en el ‘Rojinegro’, Cuesta dejó en claro que todavía está lejos del retiro a sus 37 años y todavía quiere seguir agrandando su legado en el club. “Sí, yo creo que sí, hay ‘Bernardocuestimo’ para un rato más largo, esperemos seguir disfrutando de vestir esta camiseta”, aseveró.

“Agradecimiento puro, un cariño y un amor mutuo, son una parte fundamental del club, son la bandera de estos colores, esperamos seguir reencontrándonos, seguir consiguiendo cosas y tratar de llegar a lo más alto con Melgar y poder disfrutarlo juntos que sería lo mejor para todos y lo que todos soñamos”, puntualizó, dejándole un mensaje a todo el pueblo arequipeño.

