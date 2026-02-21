Si bien en el trámite Alianza Lima fue superior a Sport Boys, imponerse por 1-0 no fue una tarea sencilla para los íntimos, sobre todo por los minutos finales del segundo tiempo en donde los visitantes tuvieron una leve reacción y casi ponen en apuros a Alejandro Duarte. Tras este triunfo que pone a los blanquiazules como momentáneos líderes del Torneo Apertura, Paolo Guerrero habló con la prensa y cuestionó las críticas al equipo durante la última semana.

Como se recuerda, luego del empate sin goles frente a Alianza Atlético en Trujillo, la hinchada hizo sentir su molestia en el Estadio Mansiche con cánticos y pifias hacia los futbolistas. Uno de los más señalados fue Paolo Guerrero, a quien vienen criticando desde hace más de una semana por su decisión de no patear un penal decisivo ante 2 de Mayo, club que terminó eliminándolos de la Copa Libertadores.

En ese sentido, el ‘Depredador’ reafirmó lo dicho por Pablo Guede en conferencia de prensa y consideró que hay un grupo externo que busca desestabilizar a Alianza Lima, sobre todo durante esta semana en la que se habló mucho acerca de la posible salida del entrenador argentino.

“Estaría bueno analizar todo el juego, no solo lo que quieren algunos, no sé si por desestabilizar, por maldad, por lo que quieran, yo soy muy correcto y autocrítico. Se generan un montón de cosas, que son medias verdades y cada uno lo cuenta como quieren”, dijo Guede en diálogo con los medios de comunicación.

Paolo Guerrero registra dos goles en la Liga 1 2026. (Foto: GEC)

Así pues, Paolo remarcó que están firmes en la interna y seguirán trabajando para conseguir el título a fin de año. “Eso está clarísimo. Hay alguien que busca salir con sus intereses y trata de desestabilizar a la institución, al club. Al grupo no lo va a desestabilizar porque está firme, está bien, está concentrado en lo que uno quiere, en el objetivo que nosotros tenemos”, apuntó.

Paolo Guerrero, quien volvió a quedarse sin marcar –tampoco lo hizo frente a Alianza Atlético–, comentó que pese a la eliminación de la Copa Libertadores y las críticas externas que recibe el equipo, siguen enfocados en mejorar fecha a fecha. Además, dejó un mensaje a la hinchada de Alianza Lima sobre el 1-0 ante Sport Boys.

“Nosotros continuamos trabajando firmes, manteniendo el foque que es cumplir con el objetivo, eso es lo más importante para nosotros. Puedo afirmar que el grupo se mantiene firme, y haciendo el trabajo. El hincha viene a ver a Alianza Lima ganar, y creo que hoy (ayer) ganamos, eso es lo más importante para resaltar”, aseveró.

Paolo Guerrero se retirará del fútbol a final de temporada. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 1-0 a Sport Boys, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a UTC, en el compromiso correspondiente a la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 28 de febrero la 1:15 p.m. y se disputará en el Estadio Héroes de San Ramón.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR