Barcelona vs. Real Betis: fecha, horario y canales de TV por LaLiga

Barcelona vs. Real Betis se enfrentan este martes 2 de diciembre, en el cruce correspondiente a la fecha 19 de LaLiga 2025-26. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Spotify Camp Nou (Barcelona, España), donde los dirigidos por Hansi Flick están obligados a quedarse con los tres puntos para seguir en la pelea del campeonato español. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

El Real Betis, bajo la dirección de Manuel Pellegrini llega a este duelo en una excelente posición en la tabla, luchando por puestos europeos. El “EuroBetis” ha demostrado ser un equipo con identidad clara y un gran manejo de plantilla, haciendo del Benito Villamarín una plaza muy difícil de conquistar.

El equipo andaluz se caracteriza por su fútbol ofensivo y de buen trato al balón, manteniendo la posesión sin renunciar a la verticalidad. Pellegrini confía en el talento de su mediocampo para generar juego. La clave será que su delantero centro tenga una tarde efectiva para traducir el dominio en goles.

El Betis buscará ser agresivo en la presión sobre la salida del Barça, intentando cortocircuitar la generación de juego de los catalanes. La batalla en el mediocampo será crucial; el Betis deberá imponer su físico y precisión para evitar que el Barça controle los ritmos del partido.

El FC Barcelona, dirigido por Hansi Flick, necesita la victoria para no dejar que se acerque el Real Madrid. El equipo catalán viene de una contundente goleada frente al Atlético de Madrid, por lo que el triunfo en Sevilla es obligatorio para recuperar la confianza y mantenerse en la lucha directa por el título.

A pesar de las lesiones, el Barça celebra la total recuperación de Robert Lewandowski y Dani Olmo en ataque. Flick mantendrá su estilo de presión alta y verticalidad, buscando que sus extremos desequilibren a la defensa bética. La eficacia en el último tercio será clave, pues el Betis no concede muchos espacios.

El historial reciente favorece ampliamente al FC Barcelona, que ha ganado nueve de los últimos diez duelos ligueros entre ambos, con un alto promedio de goles por partido. Sin embargo, el Betis siempre ofrece resistencia en el Villamarín. El Barça buscará hacer valer esa hegemonía histórica para llevarse los tres puntos.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Real Betis?

El partido entre Barcelona vs. Real Betis se disputará en el estadio La Cartuja de Sevilla, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en la parrilla de Movistar TV, Claro TV, DIRECTV, entre otros, y el servicio de streaming de DGO. En España, el choque será televisado por Movistar LaLiga y DANZ. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Real Betis?

El encuentro entre Barcelona vs. Real Betis está programado para este sábado 5 de diciembre desde las 12:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay el duelo comenzará a las 2:30 p.m.; en Venezuela y Bolivia a las 1:30 p.m.; en México a las 11:30 a.m.; mientras que en España a las 7:30 p.m.

