Cuando Barcelona y Real Madrid se enfrentan, el fútbol mundial detiene su marcha. No importa el torneo ni el escenario: el Clásico siempre despierta expectativa, tensión y atención global. Esta vez, la rivalidad más emblemática de España vuelve a definir un título oficial, en un contexto especial y lejos de casa, pero con la misma presión de siempre. En Arabia Saudita, ambos equipos saldrán con la obligación de ganar y marcar territorio desde el inicio del 2026. La Supercopa de España será el primer gran trofeo del año y nadie quiere dejarlo escapar.

La final se disputará este domingo 11 de enero en el Estadio King Abdullah Sports City de Yeda, escenario habitual del certamen en los últimos años. Barcelona y Real Madrid protagonizarán así la cuarta final consecutiva de Supercopa entre ambos, una muestra clara del dominio que ejercen sobre el fútbol español en las competiciones domésticas.

El equipo azulgrana llega en un momento sólido. En semifinales, Barcelona no tuvo mayores inconvenientes para imponerse con claridad por 5-0 al Athletic Club, resultado que reforzó su buen presente colectivo. Además, en LaLiga, los dirigidos por Hansi Flick marchan como líderes y con una ventaja importante, lo que les permite llegar a esta definición con confianza y respaldo futbolístico.

Del otro lado aparece un Real Madrid en plena levantada. Los merengues lograron su pase a la final tras vencer por 2-1 al Atlético de Madrid en un derbi intenso y cargado de tensión. El conjunto blanco mostró carácter en los momentos clave y buscará trasladar esa reacción positiva a un partido donde no hay margen de error.

Uno de los grandes focos de atención estará puesto en las figuras ofensivas. Barcelona contará con Lamine Yamal como una de sus principales armas, acompañado por Raphinha y Ferran Torres en ataque. En Real Madrid, la expectativa pasa por la evolución física de Kylian Mbappé, quien arrastra molestias, aunque su presencia podría definirse a última hora.

Más allá de los nombres, el Clásico también llega con antecedentes recientes que alimentan la rivalidad. La última vez que se enfrentaron fue por LaLiga, en octubre del 2025, cuando Real Madrid se impuso por 2-1 en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, en finales recientes de Supercopa, ambos equipos han sabido golpearse con fuerza en el marcador.

Barcelona, además, saldrá a defender el título obtenido en la edición pasada, donde venció con contundencia a su eterno rival. Real Madrid, en cambio, buscará revancha deportiva y sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas, en un torneo donde también sabe ser protagonista histórico.

¿Cuándo y a qué hora juegan Barcelona vs. Real Madrid?

La final de la Supercopa de España se jugará este domingo 11 de enero. El partido comenzará a las 2:00 p.m. (hora peruana). En Argentina, Chile y Uruguay se iniciará a las 4:00 p.m., mientras que en España arrancará a las 8:00 p.m.

¿Dónde ver la final entre Barcelona vs. Real Madrid?

En territorio peruano, el encuentro será transmitido por América TV y Movistar Deportes. Además, se podrá seguir vía streaming a través de América tvGO y Movistar Play. En otros países, la transmisión estará disponible por señales como DSports, Sky Sports y Movistar+, según la región.

