A pocos días del clásico entre Barcelona vs. Real Madrid, diferentes personalidades y miembros de ambos planteles han comenzado a dar sus expectativas del partido. Como era de esperarse, Jude Bellingham, uno de los flamantes refuerzos y figura del conjunto ‘merengue’, fue consultado sobre esta contienda, a la cual analizó y señaló que es una de las más esperadas en su carrera. Asimismo, recordó una de las celebraciones más icónicas de Cristiano Ronaldo en el Camp Nou, señalando que es uno de sus momentos favoritos en esta rivalidad.

“Sí, me encuentro bien y estoy trabajando para llegar en las mejores condiciones al partido. Sentí unas molestias, pero estoy bien y estaré en el Clásico. Espero que consigamos un gran resultado”, fueron las primeras palabras del mediocampista ingles para TVE sobre su presencia en el cotejo de este sábado, luego de superar las ligeras molestias que lo llevaron a ser sustiudo en el partido de Champions League ante Braga.

“Estoy realmente emocionado y con ganas de que llegue el momento. Es un rival al que respetamos muchísimo. Voy con mucha ilusión y es interesante en lo personal. Me voy a divertir mucho”, añadió Bellingham antes de disputar su primer clásico desde su arribo a LaLiga.

Del mismo modo, el volante fue consultado sobre cuál ha sido su momento más recordado en un duelo entre Real Madrid vs. Barcelona. “Siempre recordaré una celebración que hizo Cristiano Ronaldo, pidiendo ‘calma, calma’. Fue una imagen icónica”, reveló.

El buen presente de Jude Bellingham

Jude Bellingham también habló sobre su presente y valoró el buen momento que atraviesa con el cuadro blanco. “Llevo 11 goles en este momento y es un poco sorprendente para mí, la verdad. Siempre quiero mejorar. Pero bueno, creo que lo que hace de verdad fuerte a este equipo, al margen de su alucinante calidad individual, es que todos los jugadores tiene libertad por parte del entrenador”, señaló.

“Me pone los pelos de punta pensar cómo me hacen sentir cuando estoy en el césped y marco un gol y lo empiezo escuchar, primero bajito y luego va subiendo y subiendo. Es algo que me hace sentir mucho orgullo. Estoy en deuda con los aficionados y espero seguir pagándoles como me han recibido”, agregó.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Real Madrid?

El enfrentamiento entre Barcelona y Real Madrid en la fecha 11 de LaLiga comenzará a las 9:15 de la mañana del sábado 28 de octubre, hora peruana. En Argentina, será a las 11:15 horas, mientras que en España dará inicio a las 16:15 de la tarde.

Si no quieres perderte ni un minuto del Clásico Español entre Barcelona y Real Madrid en LaLiga, puedes sintonizarlo a través de DIRECTV, ESPN, STAR Plus, DAZN LaLiga y Movistar. Recuerda que en Depor tendremos el minuto a minuto con todas las incidencias.





