Incluso con un esguince de grado II en el tobillo, Robert Lewandowski se encuentra al borde de lograr algo realmente esperanzador para los culés. A pesar de no estar completamente recuperado, el delantero está dispuesto a hacer un esfuerzo para contribuir con el Barcelona en el enfrentamiento contra el Real Madrid, de este sábado 28 de octubre. En los últimos dos días, su condición ha mejorado significativamente y se tomará una decisión definitiva este viernes. No obstante, la directiva del club azulgrana confía en que, si no se produce un retroceso, el polaco podría tener un lugar en la lista de convocados.

El antiguo futbolista del Bayern Munich se enfrentará a una evaluación médica más rigurosa. Si su tobillo muestra algún tipo de respuesta positiva, todo parece indicar que estará en la reserva para el compromiso contra los dirigidos de Carlo Ancelotti, lo cual es sorprendente teniendo en cuenta el tiempo de recuperación inicialmente estimado, según reporta el medio español SPORT.

El conjunto blaugrana reconoce que el polaco no se encuentra en su mejor forma, pero su estilo de juego le permite intentar contribuir, a pesar de no estar completamente en modo competitivo después de su ausencia en las últimas semanas. La intención es que ‘Lewi’ pueda estar en la reserva y ser utilizado solo en situaciones de extrema necesidad para el cuadro dirigido por Xavi.

Robert Lewandowski salió lesionado del duelo ante Porto, en la fecha 2 de la Champions League, a inicios de octubre. (Foto: AFP)

Esto significa que no se puede dejar de lado la posibilidad de que el atacante se vista con el uniforme de los catalanes, pero al final no tenga la oportunidad de jugar. Por otro lado, en el caso de Frenkie de Jong, su participación está completamente excluida, ya que, a pesar de su mejora en la recuperación, no llegará a tiempo para el compromiso.

En cuanto a Raphinha, se puede tener un optimismo mayor. El deportista brasileño se ha recuperado y Xavi lo considera una opción para la segunda mitad del encuentro. El viernes, durante la evaluación, el delantero deberá confirmar que se siente bien, pero en su caso, existe una confianza sólida en que estará incluido en la lista final de convocados.





Horarios del Barcelona vs. Real Madrid

El enfrentamiento entre Barcelona y Real Madrid en la fecha 11 de LaLiga comenzará a las 9:15 de la mañana del sábado 28 de octubre, hora peruana. En Argentina, será a las 11:15 horas, mientras que en España dará inicio a las 16:15 de la tarde. A continuación, te proporcionamos el horario en caso de que te encuentres en otro país.

México: 8:15 a.m.

8:15 a.m. Colombia y Ecuador: 9:15 a.m.

9:15 a.m. Venezuela: 10:15 a.m.

10:15 a.m. Chile, Uruguay y Venezuela: 11:15 a.m.

El Estadio Olímpico Lluís Companys, escenario del clásico del 28 de octubre. (Foto: Getty Images)





¿Dónde ver el partido de Barcelona vs. Real Madrid?

Si no quieres perderte ni un minuto del Clásico Español entre Barcelona y Real Madrid en LaLiga, puedes sintonizarlo EN VIVO y EN DIRECTO a través de DIRECTV, ESPN, STAR Plus, DAZN LaLiga y Movistar. Recuerda que en Depor tendremos el minuto a minuto con todas las incidencias de este compromiso.





