Este sábado, el mundo del fútbol se detendrá. Barcelona y Real Madrid se ven las caras en un partido que podría cambiar el líder de LaLiga. Este encuentro ocurre en un ambiente cargado de tensión después de que un directivo azulgrana insultara a Vinicius Juniors, lo que llevó a disculpas de los azulgranas, pero que los blancos rechazaron. Sin embargo, hay noticias desalentadoras para los seguidores madridistas y culés que residen en Inglaterra, ya que no podrán disfrutar del Clásico en la televisión, este sábado 28 de octubre, perdiéndose así la actuación de su compatriota y estrella merengue, Jude Bellingham.

El enfrentamiento entre blaugranas y blancos está cada vez más cerca, y los relojes ya están siendo ajustados para el evento que se celebrará en el estadio Olímpico de Montjuic en Cataluña. En España, el partido comenzará a las 4:15 de la tarde, una hora más tarde que en Inglaterra. Aunque pueda parecer un simple detalle de horario para el inicio del juego, este dato es significativo en territorio inglés





¿Por qué en Inglaterra no se podrá ver a Barcelona vs. Real Madrid en directo?

En el Reino Unido, existe una ley que prohíbe la transmisión de partidos de fútbol los sábados entre las 2:45 p. m. y las 5:15 p. m. (hora local). El compromiso en cuestión se llevará a cabo a las 3:15 (hora británica), lo que significa que caerá en el período restringido por la legislación vigente desde la década de 1960, y que seguirá en efecto hasta 2029.

El propósito fundamental de esta regulación es fomentar la asistencia a los estadios durante ese intervalo de tiempo, cuando se celebran todos los encuentros de las divisiones menores del fútbol en el Reino Unido. La intención detrás de esta acción es motivar a los aficionados a no quedarse en sus hogares viendo los juegos por televisión, sino a salir hacia los recintos deportivos.

Jude Bellingham, la estrella de Inglaterra que brilla en el Real Madrid. (Foto: AFP)

No es la primera ocasión en que un clásico se juega a esta hora, lo que ha resultado en varios enfrentamientos entre madridistas y culés que no se transmitieron en Inglaterra. No obstante, esta temporada destaca porque una de las estrellas principales del choque es Jude Bellingham, un ícono en Inglaterra, al cual sus compatriotas no podrán ver, en tiempo real, por televisión.





Críticas de LaLiga por la restricción del Barcelona vs. Real Madrid en Inglaterra

LaLiga ha expresado su descontento con la medida y ha declarado que es lamentable que los seguidores británicos no puedan presenciar en directo el enfrentamiento entre Barcelona y Real Madrid. Aunque apoyan las iniciativas destinadas a impulsar la asistencia a los estadios en todas las divisiones, argumentan que las restricciones deben aplicarse únicamente al fútbol nacional y no a competiciones internacionales.

“Aunque respaldamos completamente las medidas para promover la asistencia al fútbol en sus diferentes categorías, creemos que el bloqueo debería limitarse a la retransmisión de fútbol nacional, no a competiciones extranjeras, que además no participan en dicha regulación. Es un tema que esperamos trabajar con la industria y autoridades locales en los próximos meses”, manifestó Keegan Pierce, director mánager de LaLiga en Reino Unido e Irlanda.

Horarios del Barcelona vs. Real Madrid

El enfrentamiento entre Barcelona y Real Madrid en la fecha 11 de LaLiga comenzará a las 9:15 de la mañana del sábado 28 de octubre, hora peruana. En Argentina, será a las 11:15 horas, mientras que en España dará inicio a las 16:15 de la tarde. A continuación, te proporcionamos el horario en caso de que te encuentres en otro país.

México: 8:15 a.m.

8:15 a.m. Colombia y Ecuador: 9:15 a.m.

9:15 a.m. Venezuela: 10:15 a.m.

10:15 a.m. Chile, Uruguay y Venezuela: 11:15 a.m.

El Estadio Olímpico Lluís Companys, escenario del clásico del 28 de octubre. (Foto: Getty Images)





¿Dónde ver el partido de Barcelona vs. Real Madrid?

Si no quieres perderte ni un minuto del Clásico Español entre Barcelona y Real Madrid en LaLiga, puedes sintonizarlo EN VIVO y EN DIRECTO a través de DIRECTV, ESPN, STAR Plus, DAZN LaLiga y Movistar. Recuerda que en Depor tendremos el minuto a minuto con todas las incidencias de este compromiso.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR