Barcelona vs. Real Sociedad se ven las caras este domingo 28 de septiembre, en el partido válido por la fecha 7 de LaLiga 2025-26. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Olímpico Lluís Companys (Barcelona, España), donde los dirigidos por Hansi Flick esperan imponerse para aprovechar la derrota del Real Madrid a manos del Atlético. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

El Barcelona llega al partido con buen ánimo tras imponerse 3-1 ante el Real Oviedo, remontando en la segunda mitad con goles de Eric García, Robert Lewandowski y Ronald Araújo. Esa victoria permitió mantener el invicto en Liga, aunque con sensaciones de vulnerabilidad en algunos tramos, sobre todo defensivos.

Sin embargo, las noticias en cuanto a lesiones no son para minimizar. Gavi se someterá a una operación en la rodilla derecha y estará varias semanas de baja. Fermín López también sufrió una lesión muscular en el psoas ilíaco que lo dejará fuera para los próximos compromisos, entre ellos este frente a la Real.

Otra baja importante es la del portero Joan García, intervenido quirúrgicamente por un menisco dañado; su recuperación le impide estar disponible para este partido, lo que obliga a confiar en Wojciech Szczęsny como portero titular. Cada vez que el polaco fue requerido demostró un buen nivel, por lo que la portería azulgrana está en buenas manos.

En lo positivo para Barcelona, Lamine Yamal ha superado su problema en la ingle y se ha recuperado para el choque. Aunque no está claro si será titular, su retorno supone un revulsivo ofensivo importante para Hansi Flick.

Real Sociedad llega al choque con un arranque de temporada desigual. Ha sumado partidos complicados como visitante, con dificultades para imponerse fuera de su casa, y le cuesta conservar ventaja cuando logra adelantarse. Su balance de puntos aún no le permite estar entre los equipos más sólidos, pero sí hay momentos de buen juego.

Tácticamente, se espera que Barcelona mantenga su presión alta, dominio de balón y muchas internadas por banda, aunque con las bajas mencionadas su esquema podría variar. Flick probablemente ajuste piezas en mediocampo para compensar la ausencia de Gavi y Fermín, mientras que los laterales deberán estar muy concentrados para no dejar espacios en las transiciones.

El peso histórico del Barça también entra en juego. En el comparador de partidos de LaLiga, los culés aparecen con clara ventaja en valor de mercado, plantilla e internacionales, lo que no garantiza nada en el césped, pero sí añade presión para la Real Sociedad.

En resumen, Barça parte como favorito, pero con varios interrogantes: cómo gestionará las bajas y si logrará consolidar su rendimiento defensivo. Real Sociedad tiene la oportunidad de sacar provecho si logra imponer resistencia, retener el balón lo posible, y castigar errores. Será un partido en el que los detalles marcarán la diferencia: intensidad, respuestas físicas y capacidad para manejar los momentos clave.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Real Sociedad?

Barcelona vs. Real Sociedad está programado para este martes desde las 11:30 a.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a la 1:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 12:30 p.m.; en México a las 10:30 a.m.; y en España a las 6:30 p.m.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Real Sociedad?

Barcelona vs. Real Sociedad se disputará en el Estadio Olímpico Lluís Companys, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. Por otro lado, en España se verá por la señal de DAZN LaLiga de Movistar Plus. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR