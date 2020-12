Está seguro que seguirá contando con su figura, incluso y por qué no, para la próxima temporada. El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha asegurado que no hace falta que Leo Messi diga en una entrevista que tiene ilusión por ganar todo porque él lo ve cada día en los entrenamientos y partidos.

“No hace falta ver a Messi en una entrevista para saber que está con ganas, lo veo cada día. A un jugador tan ganador como él, debe costar no ganar. No sé qué más dirá en la entrevista, pero las ganas que salen de su boca las veo cada día”, manifestó en rueda de prensa.

Koeman, así, corrobora lo que Messi señaló a Jordi Évole en un avance de una entrevista que se emitirá el domingo. “Hoy por hoy estoy bien y me encuentro con ganas de pelear en serio por todo lo que tenemos por delante. Me encuentro ilusionado”, apuntó Messi.

Sobre la irregularidad del Barza

Por otro lado, el técnico blaugrana asegura estar en una encrucijada entre mirar por el futuro del equipo y el presente, marcador por unos resultados “irregulares”.

“Es un equipo en el que hemos cambiado cosas, juega gente mucho más joven. Indica la irregularidad del equipo, en ciertas posiciones nos falta gente. El futuro es muy bueno pero en el Barça hay que luchar por títulos. Estamos cambiando cosas y con gente joven, necesitamos tiempo, pero somos el Barça y queremos ganar partidos”, reconoció.

El Valladolid

En este sentido, tras empatar contra el Valencia, deben ganar este martes al Valladolid. “Cada partido que no ganemos es un paso atrás. Todavía pienso que hay muchos partidos por delante, en los que pueden pasar muchas cosas. Hemos perdido bastantes partidos fuera de casa y no podemos fallar. Es una presión para el equipo”, apuntó.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR