Barcelona vs. Villarreal se miden este domingo 21 de diciembre por la Liga española desde el estadio La Cerámica. Los dirigidos por Hansi Flick parten llegan en gran momento y como únicos líderes del torneo. A continuación, Depor te brinda todos los detalles sobre este enfrentamiento, incluyendo horarios, canales y otra información relevante para que estés bien informado sobre el partido.

Los culés buscan extender una importante racha de victorias para, de ser posible, ampliar su ventaja en la tabla de posiciones, en la que le lleva cuatro puntos al segundo, Real Madrid. Además, por la Copa del Rey, dejó en el camino al humilde Guadalajara.

Barcelona se impuso 2-0 sobre Guadalajara y avanzó a los octavos de final de la Copa del Rey.

Por su parte, Villarreal llega golpeado, tras ser eliminado de la Copa del Rey, luego de perder por 2-1 ante Racing de Santander, lo que ha generado un clima de inestabilidad y el pedido de cambios urgentes en la plantilla y la destitución del entrenador Marcelino.

Cabe resaltar que pese al tropiezo en mención, se ubica en la tercera posición de la Liga española con 35 puntos, ocho menos que el líder Barcelona, pero con dos partidos pendientes.

Por tal motivo, este partido es clave para acortar distancias y tentar ese primer lugar, lo que acabaría con las críticas generadas en los últimos días y que ponen en riesgo el puesto del estratega español de 60 años.

Alineaciones problables

Villarreal: Luiz Júnior; Navarro, Marín, Veiga, Pedraza; Buchanan, Parejo, Comesaña, Moleiro; Oluwaseyi, Ayoze.

Luiz Júnior; Navarro, Marín, Veiga, Pedraza; Buchanan, Parejo, Comesaña, Moleiro; Oluwaseyi, Ayoze. Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Martín, Balde; Eric García, Pedri; Lamine, Raphinha, Rashford; Ferran.

Barcelona vs. Villarreal: horarios del partido

El encuentro entre Barcelona vs. Villarreal está programado para este domingo 21 de diciembre desde las 10:15 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay el duelo comenzará a las 12:15 p.m.; en Venezuela y Bolivia a las 11:15 a.m.; en México a las 9:15 a.m.; mientras que en España a las 4:15 p.m.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Villarreal?

El partido entre Barcelona vs. Villarreala se disputará en el estadio La Cerámica, con la transmisión exclusiva de ESPN y Disney Plus para todo el territorio peruano, y Movistar LaLiga para todo España. Ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR