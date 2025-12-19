Franco Zanelatto puso fin a su etapa en el OFI Creta de la Superliga de Grecia tras una temporada complicada en la que no logró consolidarse como titular ni establecer continuidad en el club europeo. El conjunto griego anunció oficialmente la rescisión del contrato del paraguayo nacionalizado peruano mediante un breve comunicado en redes sociales, deseándole “mucha suerte” en lo que sigue de su carrera futbolística. Esta decisión marca el cierre de su paso por el fútbol helénico, donde había llegado con grandes expectativas a principios de 2025.

La aventura de Zanelatto en Grecia nunca se desarrolló como se esperaba tras su traspaso desde Alianza Lima, donde se había ganado un lugar. Desde su arribo al OFI Creta en febrero de este año, el delantero sufrió constantes problemas musculares que limitaron su tiempo de juego y afectaron su rendimiento dentro del equipo. Estas lesiones lo mantuvieron fuera a lo largo de la Superliga.

Además de las dolencias físicas, Zanelatto vio reducida su participación en el primer equipo, siendo varias veces suplente e incluso desapareciendo de las convocatorias. El OFI Creta, que tuvo un rendimiento irregular en la liga griega y estuvo involucrado en la pelea por la permanencia, optó finalmente por prescindir de los servicios del extremo, que jugó apenas siete partidos en menos de nueve meses.

En la recta final de la temporada 2024/25, Zanelatto no pudo ayudar a su equipo a lograr el boleto a la UEFA Conference League, perdiendo ese cupo a manos de Aris Salónica; y en el primer semestre de la campaña 2025/26, el extremo tuvo escasa participación y dejó a OFI Creta en la antepenúltima casilla con apenas 12 puntos, en plena zona de descenso directo. Es decir, la situación del club no es la mejor en el campeonato griego.

Franco Zanelatto tuvo un breve paso por OFI Creta de Grecia. (Foto: @ofi_crete)

Con su salida oficializada, el paraguayo nacionalizado peruano vuelve a estar en el mercado con su carta pase en su poder, situación que abre la puerta a un posible retorno al fútbol peruano, donde podría relanzar su carrera en la Liga 1. En el pasado ya se especuló con la posibilidad de un préstamo de OFI Creta, aunque eso no llegó a concretarse en su momento porque el extremo quería pelear para ganarse un lugar en Grecia.

Cabe recordar que Zanelatto llegó al Perú en 2018 para jugar en la Universidad San Martín, con 17 años, luego de realizar su etapa formativo en la Fundación Marcet de España. Luego de irrumpir en la USMP, donde debutó en 2020, se destapó en Alianza Atlético en 2022 y al año siguiente fue fichado por Alianza Lima, luego de también haber sido sondeado por Universitario de Deportes. Luego de dos años en Matute, dio el salto por primera vez al extranjero.

Cabe recordar que debido a sus buenos momentos con distintas camisetas en la Liga 1, tuvo la chance de debutar oficialmente en la Selección Peruana, posterior a su nacionalización: disputó dos amistosos, un partido por la Copa América 2024 y tres duelos más por las Eliminatorias al Mundial 2026, disputando incluso un duelo ante Argentina de Lionel Messi. Eso sí, se perdió las últimas convocatorias mientras estaba en Grecia.

Por ahora, Zanelatto enfrenta ahora el reto de recuperar su mejor versión física y mental tras una temporada con altibajos. Un regreso a la Liga 1 podría significar no solo un impulso para su carrera, sino también la posibilidad de acercarse nuevamente a la Bicolor. Para cualquier equipo que lo pretenda, además, es un plus que no ocupe plaza de extranjero y ya conozca las distintas plazas donde se disputa la Liga 1.

Franco Zanelatto jugó seis partidos con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

TE PUEDE INTERESAR