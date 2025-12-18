Carlos Zambrano habló sobre la llegada de Pablo Guede. (Video: Gianina González / Depor)
Carlos Zambrano habló sobre la llegada de Pablo Guede. (Video: Gianina González / Depor)

El defensa de Alianza Lima habló sobre la llegada del nuevo DT a tienda blanquiazul. Además, volvió a pedir disculpas por la cantidad de tarjetas rojas que recibió en la temporada 2025.

Noticia en desarrollo...

TAGS RELACIONADOS