Si el FC Barcelona ganó LaLiga 2022-23 fue, en gran medida, gracias a los goles que marcó Robert Lewandowski a lo largo del torneo (fueron 23 en 34 partidos). El delantero, en su primera temporada en España, demostró su capacidad goleadora y compromiso. Sin embargo, en la actual campaña, el exjugador del Bayern Múnich no ha tenido el inicio esperado y eso ha provocado algunas reacciones por parte de la entidad ‘blaugrana’. Además, tras la llegada del brasileño Vitor Roque, a Xavi Hernández no le quedó más opción que decirle al polaco que necesita recuperar su mejor versión, ya que no habrá privilegiados en el equipo.

El comando técnico tiene plena confianza en el pichichi ‘azulgrana’, pero, al igual que otros futbolistas, no está al nivel esperado. En lo que va de la temporada, lleva ocho goles en 16 partidos de LaLiga, y el Barça se ubica en la cuarta posición con 38 puntos, siete menos que los líderes Real Madrid y Girona. Cabe destacar que ‘Lewa’ solo se ha perdido tres duelos del curso por un esquince de tobillo que sufrió en octubre.

Lo alarmante es que el exjugador del Dortmund lleva solo un gol en sus últimos siete partidos, contando la liga doméstica y la UEFA Champions League. Fue el tanto que le marcó al Girona, partido que el Barcelona perdió por 4-2. Sus registros no son los esperados y los directivos ‘culés’ le pidieron a Xavi que sea más exigente con él. Y más ahora con la llegada de Roque, de 18 años, quien será una amenaza para los atacantes ‘blaugranas’.

En ese sentido, según informa Marca, el entrenador catalán conversó con Robert y le dijo que para cumplir el objetivo, que es volver a campeonar en España, tiene que esforzarse en recuperar su mejor nivel. Además, en la conferencia de prensa post partido ante Almería, el DT contestó lo siguiente sobre el polaco: “Creo que la charla en el descanso ha ido muy bien. He expuesto lo que pasaba. He hablado muy claro”.

El Barcelona necesita recortar distancias con el Real Madrid y el Girona. Para ello, necesitan ganar todos sus partidos y esperar que ambos tropiecen. Se espera que Lewandowski, así como otros jugadores, vuelvan en mejor forma tras las vacaciones y dejen atrás su mala racha. El técnico confía en ellos, pero les ha dejado claro que nadie es intocable y que deben dejar todo en el campo de juego.





¿Cuándo vuelve a jugar el Barcelona?

El FC Barcelona volverá a jugar el próximo jueves 4 de enero de 2024, cuando visite a Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria por la jornada 19 de LaLiga de España. Este partido está programado para iniciar desde las 3:30 p.m. (hora peruana, 9:30 p.m. en España). El equipo de Xavi se ubica en la cuarta posición del campeonato con 38 puntos; mientras que el líder Real Madrid tiene 45 unidades.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR