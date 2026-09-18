Santiago Arias, futbolista de Cienciano, habló tras la eliminación del equipo cusqueño de la Copa Sudamericana y respondió a las publicaciones realizadas en redes sociales por Montevideo City Torque luego del partido. El jugador restó importancia a las provocaciones y señaló que forman parte de la dinámica del fútbol. Además, Arias afirmó que el presidente del equipo rival habría ofrecido dinero a los futbolistas de Cienciano para que se hicieran expulsar durante el encuentro.

“Son chicanas de fútbol. Nosotros cuando pasamos también hemos hecho esas cosas. Son cosas de las redes sociales que buscan interacciones. No pasa nada. A mí no me enoja. Ellos ganaron, pueden disfrutar y festejar como quieran”, manifestó.

Sin embargo, durante la conversación, Arias fue consultado por una publicación en la que se hacía referencia a que Cienciano solo habría destacado por la altura. Fue entonces cuando el futbolista lanzó una fuerte acusación y aseguró que, según lo que se le habría informado, existió un supuesto ofrecimiento de dinero.

“En esa publicación de que nosotros solo tenemos altura, les faltó poner que el presidente anda ofreciendo plata para que se hagan expulsar los jugadores nuestros. Y eso no sabía decirlo. Ahora lo digo porque vos me estás mostrando”, sostuvo el jugador.

La declaración sorprendió por la gravedad del señalamiento. Arias fue consultado sobre cómo tomó conocimiento de esta situación y reconoció que se trata de un tema delicado. “Es muy fuerte, la verdad. Por eso digo que la pasión no se compra. Obviamente yo y todos mis compañeros rechazamos rotundamente eso”, afirmó.

El futbolista de Cienciano insistió en que su equipo afrontó la serie con la intención de competir por la clasificación y destacó la unión que existe dentro del plantel. “Nosotros íbamos por la gloria, ellos nos ganaron jugando al fútbol, pero yo recalco la unión del equipo, la rebeldía, la garra”, comentó.

Arias también habló sobre las dificultades que atraviesa Cienciano y resaltó el esfuerzo de sus compañeros para competir pese a las limitaciones. “Nosotros guerreamos, somos guerreros, vamos al frente con lo que nos toca. Pasan cosas malas, pasan cosas feas, no pasa nada, nosotros somos un grupo unido, damos la cara”, expresó.

Finalmente, el futbolista dejó abierta la posibilidad de revelar más detalles sobre el supuesto ofrecimiento. “Capaz que lo que dije está mal, pero que reflexionen los de allá, los que están chicaneando, porque nosotros antes que plata somos prestigio. Defendemos al club que nos paga por hacer lo que hacemos, no por vendernos. Entonces, bueno, si sigue, que sigan tirando chicana que yo puedo decir el monto que nos ofrecieron por hacernos expulsar”, sentenció.

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