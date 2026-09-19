Después de perder por 2-1 ante Universitario de Deportes en una nueva edición del clásico del fútbol peruano, en Alianza Lima eran conscientes de que solo les servía un triunfo ante ADT para irse al receso con algo de tranquilidad y volver recargados para la recta final del Torneo Clausura. En ese sentido, el 2-0 frente a los tarmeños termina siendo un resultado con mucho significado en la interna, tal como lo hizo saber Pablo Guede en su conferencia de prensa.

El entrenador del conjunto íntimo habló con los medios de comunicación tras el pitazo final y sostuvo que este no era el momento para valorar únicamente lo futbolístico, ya que emocionalmente el grupo necesitaba de una victoria para reponerse de lo que vivieron el fin de semana pasado contra la ‘U’. Esto, además, con especial énfasis en Gianfranco Chávez y Alejandro Duarte.

Como se recuerdas, tanto el zaguero como el portero fueron los protagonistas principales del ‘blooper’ que derivó en el 2-1 anotado por Lisandro Alzugaray. Un error de cálculo de Chávez en el mano a mano con el delantero de Universitario y una salida precipitada de Duarte confabularon para que el Estadio Alejandro Villanueva fuera silenciado en los minutos finales del clásico.

“Había que ganar y no voy a valorar el tema futbolístico, el apartado emocional era muy fuerte. Verlo llorar a Chávez y a ‘Ale’ (Duarte), con todo lo que se habían bancado en la semana, eso nos hace crecer. Estos chicos no van a abandonar, nos costó abrir el marcador, pero ya rompimos esa racha, solo nos patearon una vez a puerta”, afirmó.

Pablo Guede se mostró emocionado tras la victoria de Alianza Lima sobre ADT. (Foto: GEC)

En relación al propio Alejandro Duarte, Pablo Guede remarcó que no tenía razones para sacarlo del arco por lo ocurrido frente a la ‘U’ y la única manera de que pueda recuperar la seguridad era dándole un total respaldo. No solo de él, pues sus compañeros también han sido un sostén importante a lo largo de toda la semana.

“¿Por qué lo iba a sacar? Yo dije que tenía cero preocupación, es nuestro arquero y tiene huev… así de grandes. Los compañeros saben lo que hace ‘Ale’ para ser mejor, es un gran arquero y una gran persona”, agregó.

Respecto al regreso de Kevin Quevedo, quien por fin pudo debutar en el Torneo Clausura, el argentino dejó en claro que el futbolista se disculpó con él y sus compañeros en el momento oportuno, por lo que el tema que derivó en su ‘congelamiento’ quedó zanjado. Eso sí, solo dependerá del propio delantero volver a ser clave en Alianza Lima.

“Que siga trabajando. Le dije que hasta el receso no iba a jugar, pero venía entrenando bien, tenemos que apretarlo, es bueno, pero depende él que esté al 100%. Si deja un día de entrenar bien, no va a jugar”, acotó.

Por último, Guede le envió un mensaje a la hinchada blanquiazul por el aguante que han tenido en lo que va del campeonato. “No era fácil alentar como alentaron, es para decirle gracias. Eso nos hace más fuertes y quiero agradecer de corazón. Era muy emotivo lo de hoy (ayer). No vamos a bajar los brazos y nos demostraron que ellos tampoco”, aseveró.

Con este triunfo, Alianza Lima marcha séptimo en el Torneo Clausura con 16 puntos, a cuatro del líder Universitario. Sin embargo, esto podría cambiar con los resultados que se den a lo largo del fin de semana. Independientemente de esto, de ahora en adelante en La Victoria se enfocarán en volver recargados tras el parón de la Liga 1.

Alianza Lima venció por 2-0 a ADT con goles de Marco Huamán y Eryc Castillo. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-0 ADT, Alianza Lima volverá a tener actividad luego del receso cuando visite a Cusco FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 11 de octubre desde las 6:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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