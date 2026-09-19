Una semana después de quedar marcado por la jugada que terminó dándole a Universitario de Deportes el triunfo por 2-1 en el clásico, Alejandro Duarte volvió a hablar. Esta vez, el contexto fue completamente diferente: Alianza Lima derrotó por 2-0 a ADT en Matute por la fecha 10 del Torneo Clausura y consiguió una victoria que, más allá de los tres puntos, sirvió para aliviar parte del golpe emocional que había dejado el duelo ante los cremas.

Duarte no evitó el tema que lo había puesto en el centro de las críticas durante los últimos días. Por el contrario, asumió la responsabilidad y dejó claro que entiende perfectamente las exigencias que existen alrededor de un arquero de Alianza Lima. “Después no me voy a victimizar ni dar pena a nadie, sé cómo funciona el fútbol, todo el cargamontón es normal. Estoy dando la cara como siempre”, sostuvo.

Para el portero blanquiazul, aquella acción ante Universitario no puede separarse del contexto en el que ocurrió. “Lo del clásico fue un accidente más que un error puntual. Dolió mucho porque si pasaba en otro partido, no hubiese dolido así, con lo que significa darle el envión al rival”, explicó, quien reconoció que las consecuencias emocionales de esa derrota fueron especialmente fuertes por tratarse del clásico.

La noche frente a ADT terminó dejando una de las imágenes más emotivas para el plantel íntimo. Tanto Duarte como Gianfranco Chávez, los dos jugadores involucrados en aquella desafortunada acción ante Universitario, terminaron llorando después de la victoria. Pablo Guede destacó posteriormente el impacto emocional que tuvo el triunfo y el esfuerzo de ambos futbolistas para afrontar una semana cargada de críticas.

Alejandro Duarte fue titular en la victoria por 2-0 de Alianza Lima sobre ADT. (Foto: Getty Images)

El respaldo tampoco quedó únicamente dentro del vestuario. Mientras Duarte atendía a los medios en zona mixta, Guede se acercó para abrazarlo, en una escena que resumió el momento que atravesaba el arquero. El entrenador ya había dejado claro después del encuentro que no tenía motivos para quitarle la confianza y resaltó la importancia que tiene el guardameta dentro del grupo.

“Fallé y tengo que asumir las críticas. Siempre voy a dar la cara, y puedo garantizar que mi trabajo y compromiso estará al 100% a ser el mejor. El deporte es muy cambiante, pero el compromiso va a estar siempre”, manifestó el arquero de 32 años, dejando en claro que su respuesta ante el complicado momento será continuar trabajando.

La señal de respaldo también apareció durante el propio partido. Eryc Castillo marcó el 2-0 ante ADT y, después de que el VAR confirmara la validez de su gol, fue directamente a buscar a Alejandro Duarte para abrazarlo. El gesto del delantero ecuatoriano se convirtió en otra de las postales de una noche en la que el plantel intentó cerrar filas alrededor de uno de sus compañeros.

“El golpe va a quedar por mucho tiempo, pero el equipo tuvo personalidad y se hizo cargo del partido de hoy”, señaló Duarte. El arquero admitió que salir nuevamente al campo no fue sencillo: “Lo que significa perder un clásico de esa manera es un golpe durísimo, saber que mis compañeros se van tristes y también los hinchas, es una carga que me tocó llevar esta semana. Fue difícil salir hoy a la cancha, pero tuve el respaldo de mis compañeros”.

Finalmente, Duarte también se refirió al arbitraje y pidió que las decisiones mejoren en la recta final del Torneo Clausura. “En el Torneo Clausura las decisiones arbitrales se han equivocado en contra de nosotros. Han sido 6-7 errores claros, y si el arbitraje hubiese hecho lo que tenía que hacer, tendríamos más puntos en la tabla. Sus decisiones nos han afectado”, declaró.

Así, el 2-0 frente a ADT significó mucho más que una victoria para Alejandro Duarte. El arquero enfrentó públicamente las críticas, reconoció su responsabilidad y encontró una respuesta desde el campo y, sobre todo, desde quienes lo rodean. En una noche marcada por los abrazos y las lágrimas, Alianza Lima consiguió cerrar una semana difícil mostrando que, al menos esta vez, el golpe no terminó separando al grupo.

Pablo Guede le dio todo su respaldo a Alejandro Duarte tras el triunfo de Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-0 ADT, Alianza Lima volverá a tener actividad luego del receso cuando visite a Cusco FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 11 de octubre desde las 6:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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