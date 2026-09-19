Alianza Lima volvió a sonreír en Matute. El cuadro blanquiazul derrotó por 2-0 a ADT y consiguió una victoria importante en su objetivo de seguir sumando en el Torneo Clausura, especialmente después de la caída de la semana pasada a manos de Universitario de Deportes. Uno de los grandes protagonistas de la jornada fue Marco Huamán, quien abrió el marcador y posteriormente fue elegido como la figura del partido.

El defensor de 23 años aprovechó una de las acciones ofensivas del conjunto íntimo para marcar el 1-0 parcial, en una noche en la que Alianza Lima necesitaba recuperar confianza después del duro golpe sufrido una semana atrás frente a la ‘U’. Su actuación terminó siendo determinante para que el equipo dirigido por Pablo Guede consiga los tres puntos.

Tras el encuentro, Huamán destacó el valor de una victoria que, según explicó, fue consecuencia del trabajo realizado durante los entrenamientos. “Este es un triunfo importante para seguir sumando. Este es el resultado del trabajo de semana, estamos felices por la victoria”, declaró el futbolista blanquiazul ante las cámaras de L1 MAX.

El jugador también resaltó la fortaleza que mostró el plantel después de una semana complicada. Para Marco Huamán, una de las claves estuvo en la unión del grupo, que cerró filas para afrontar el compromiso ante ADT y responder dentro del campo. “El grupo se mantuvo fuerte ante todo, hoy se vio reflejado que el grupo está unido y este triunfo es gracias a todos. Siempre nos hemos apoyado”, afirmó.

Marco Huamán tiene contrato con Alianza Lima hasta finales del 2027. (Foto: Getty Images)

La victoria tuvo además un significado especial por el ambiente que se vivió en Matute. La hinchada acompañó al equipo durante los 90 minutos y respaldó especialmente a algunos futbolistas que llegaban golpeados por lo ocurrido en el clásico. En ese contexto, Huamán consideró que el triunfo fue producto del esfuerzo colectivo y del respaldo constante entre sus compañeros.

Pero la noche no terminó solamente con una anotación y el reconocimiento como figura. Marco Huamán atraviesa también un momento especial en su carrera luego de haber sido recientemente convocado a la Selección Peruana para los próximos amistosos de fecha FIFA. El llamado representa una nueva oportunidad para el defensor, quien buscará aprovechar al máximo esta experiencia.

Consultado sobre su presencia en la ‘Bicolor’, Huamán aseguró estar listo para asumir el desafío y volvió a compartir el mérito con todo el entorno de Alianza Lima. “Llego preparado, esto es gracias a todo el grupo y comando técnico, que siempre me ha apoyado”, manifestó.

Con el gol ante ADT, el premio a la figura del partido y su reciente convocatoria a la Selección Peruana, Marco Huamán cerró una jornada que difícilmente olvidará. El defensor respondió dentro de la cancha en un momento importante para Alianza Lima y ahora se prepara para dar el siguiente paso de una temporada en la que viene siendo protagonista.

Marco Huamán registra dos goles con Alianza Lima en la Liga 1 2026. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-0 ADT, Alianza Lima volverá a tener actividad luego del receso cuando visite a Cusco FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 11 de octubre desde las 6:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

TE PUEDE INTERESAR