Su mensaje comienza así: “Podría marcar la diferencia. Cada vez que ha sido convocado ha cumplido y demostrado su nivel”, dice Carles Puyol en la previa del Barcelona vs. Real Madrid por la jornada 10 de LaLiga Santander. El ex zaguero sabe de las cualidades del delantero español-guineano desde chico y como recordando los inicios de Lionel Messi, Carles considera que velocidad y olfato de gol del atacante pueden generar una sorpresa para Zidane. El chico tiene hambre, juega su primer Clásico y veremos si juega algunos minutos.

Si bien Ernesto Valverde no ha publicado su alineación titular, es sabido que Ansu Fati concentra con el resto de jugadores de la plantilla y que de no haber un problema, podría tener participación en esta nueva edición del Clásico de España. Fati no ha declarado, el club lo ha protegido y tan solo espera desplegar todo su fútbol en el campo del Camp Nou.

“Ha estado en los juveniles durante muchos años y sabíamos las cualidades que tenía, pero nunca se sabe cómo responderá un futbolista cuando se le da la chance de subir al primer equipo”, agregó Puyol sobre el rendimiento que ha tenido el jugador en la temporada.

“Si lo manejan correctamente, se tendrá un jugador impresionante durante muchos años”, concluyó en una nota a EFE. Y claro, los números de Fati son más que buenos. Ansu Fati ha marcado tres goles en el 2019-2020: dos en LaLiga y otro en la Champions League.

Barcelona y Real Madrid se enfrentan este miércoles a las 2 p.m. (hora peruana) y 8 p.m. de España. Fati va al banco y sigue todas las previas relacionadas el Clásico.

PREVIAS DEL BARCELONA VS. REAL MADRID