Karim Benzema afirmó este jueves que tras la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid , él tiene y puede tomar el relevo del luso como principal referencia de gol de la 'Casa Blanca'. Es más, confía en alcanzar los 35 goles esta temporada.



"Siempre siento un poco más (de responsabilidad) porque antes teníamos a Cristiano. Ahora no está para meter los goles. Entonces me toca a mí. Estoy muy motivado y preparado para eso", aseguró en entrevista con Real Madrid Televisión.



Además, cuestionado por si 35 es una cifra que le gusta como número de goles en una temporada, Benzema reconoció que le gusta esa cifra y agregó que va a intentar acertar en las porterías contrarias porque, de ese modo, es más posible que lleguen más títulos.



"Me siento muy bien en este club y en el equipo. En el campo siempre estoy feliz y marcar goles y dar asistencias me pone contento. Me encuentro muy bien y se nota en el campo. Estoy fuerte, motivado y con mucha ambición. Es un año muy importante para todos. Ahora mismo estamos bien, jugamos como equipo y tenemos esa suerte de meter más goles que antes", indicó.



Benzema reconoció que siempre le "piden más" porque el Real Madrid es el mejor club del mundo. Por eso, todos, declaró, le piden "más al delantero", tanto goles como asistencias: "eso me motiva a hacer un gran año".



Sobre su nuevo técnico Santiago Solari, dijo que "sabe mucho de fútbol" y que le gusta su sistema con mucha posesión y ataques rápidos. "Es un entrenador muy bueno para nosotros. Ahora estamos muy bien y vamos a continuar", declaró. EFE