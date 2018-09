¿Adelantó algún 'bombazo' o solo manifestó su deseo? Florentino Pérez , aunque breve, se refirió a Cristiano Ronaldo durante la ceremonia de premiación del 'The Best', a la cual no asistió el exjugador del Real Madrid. El presidente de la 'Casa Blanca' dejó una frase que se ha quedado en la retina del aficionado madridista sobre un posible retorno del luso al club blanco.

En declaraciones a 'El Chiringuito', Florentino aseguró que le hubiese gustado ver a Cristiano en la gala que de celebró en Londres.



"Yo le hubiera dado un abrazo. Ha sido de esos jugadores que estarán en el corazón de todos los madridistas", explicó el presidente del Madrid, quien luego soltó la 'bomba': "Algún día volverá".

Recordemos que el domingo, Florentino Pérez valoró positivamente el paso de Cristiano Ronaldo por Valdebebas, e incluso lo catalagó como "digno sucesor de Alfredo Di Stéfano", y Zinedine Zidane, "mito e historia" del club, que dijo será "su casa para siempre".



"Su trayectoria será contada de generación en generación. Es un ejemplo para todos los que se enfundan nuestra camiseta y los que tienen el sueño de hacerlo algún día. Muchas gracias Cristiano", dijo Pérez.



Cristiano Ronaldo afronta su primera temporada sin camiseta del Madrid luego de las nueve que pasó en la 'Casa Blanca', y lo hace con la Juventus en la Serie A, donde lleva hasta el momento tres goles. ¿Será que el luso se retirará en el Real Madrid y Florentino adelantó algo?