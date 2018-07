Las maletas parecen estar listas rumbo a Italia. No es viaje largo el de Madrid a Turín, pero sí uno que deja muchos recuerdos y, sobre todo, lágrimas. Por primera vez desde su estadía en el Bernabéu, Cristiano Ronaldo no se siente imprescindible por Florentino Pérez. Antes pedía 15, 18 y 20 millones y el presidente madridista no dudaba en preparar un nuevo contrato, ahora la situación es totalmente la contraria a la que vivida temporadas atrás.



Con 33 años encima, y tras un Mundial en donde ‘CR7’ marcó cuatro goles, el delantero luso esperaba firmar su último gran contrato, que lo equilibraba en sueldos con Neymar y Lionel Messi. Pero había un punto en contrato que Cristiano no esperaba, la decisión de Florentino con respecto a su nuevo salario, por ser mayor que el delantero brasileño y argentino, respectivamente.

El caso es así y la situación parece no tener vuelta en la actualidad .



Cristiano Ronaldo apenas recibió una oferta de 30 millones de euros anuales de parte del Real Madrid y de ahí su deseo de irse. ¿Por qué la Juventus si la oferta es la misma? Por el mismo de que no ya no siente querido ahí.



Se trata de la primera vez que le han dicho que aceptarán la primera oferta que iguale o supere los 100 millones de euros, por lo que ‘CR7’ ya sabe la decisión de Florentino Pérez: no hay brazo a torcer en una decisión salarial.



En Italia se han vuelto virales las camisetas de Cristiano con la Juventus y se espera que en los próximos días se anuncie el futuro del delantero luso. ¿Madrid o Turín? Se repite, su futuro nunca ha sido tan incierto como en estos días. Todo hace indicar que dejará ‘La Casa Blanca’.