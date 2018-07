La partida de Cristiano Ronaldo a la Juventus en el mercado de fichajes 2018-19 es prácticamente un hecho. Ya se acordaron cifras y condiciones de su nuevo contrato en Turín. Sin embargo, el problema es que el portugués y Real Madrid no llegan a un acuerdo por cómo anunciar su salida.



Según el diario 'Marca', el club de la Liga Santander quiere que sea Cristiano Ronaldo quien dé el primer paso y explique los motivos de su salida. No obstante, el portugués no desea quedar como el malo de la novela si la directiva cuenta, a su modo, la forma en que 'CR7' ha decidido abandonar la disciplina madridista tras casi una década.

"El Madrid asume el compromiso con Cristiano en torno a una hipotética mengua en la cláusula de 1.000 millones a 100 siempre y cuando Ronaldo se reafirme en su postura de cambiar de aires. Sin esas palabras, no hay rebaja", publica la citada fuente sobre la casi hecha transferencia del goleador portugués.



Real Madrid no quiere más líos, pero...

Real Madrid entiende que Cristiano Ronaldo significa mucho para su historia y quiere una salida amistosa. Pero no daría su brazo a torcer y espera que sea el capitán de Portugal quien haga el anuncio. Como es obvio, el club merengue quiere librarse de toda "culpa".



"Una cosa es esa y otra comprar su silencio cuando deje de pertenecer a la disciplina del Madrid. Cristiano, que quiere una salida en tono bajo, sin actos y con las mínimas estridencias, no está dispuesto a firmar una cláusula de confidencialidad que le impediría en el futuro dar su versión de unos hechos que, en su opinión, le han llevado a dejar el Madrid cuando su sueño real era retirarse de blanco", agrega 'Marca'.