Ya han pasado algunas horas desde que se hizo oficial el fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus . Pero hasta ahora, los hinchas del Real Madrid no logran comprender el porqué la estrella portuguesa decidió dejar los colores blancos. Para ellos, 'El Chiringuito' ha explicado el momento exacto en que 'CR7' decidió irse.



Según el periodista Edu Aguirre, la idea de dejar de ser del Real Madrid rondaba por la cabeza de Cristiano Ronaldo desde noviembre de 2017, pero terminó por decidirse en París, la misma noche que recibió su quinto Balón de Oro . Y todo por la falta de cariño y confianza que logró percibir de Florentino Pérez.



Aquel 7 de diciembre, el presidente de Real Madrid dejó en evidencia ante los medios, con una serie de guiños y declaraciones, que su club iría a por el fichaje de Neymar. Era la noche de Cristiano Ronaldo , pero 'Titofloren' nunca lo entendió. Siempre según la citada fuente, fue el momento en que el crack luso entendió que en Valdebebas no lo querían.



"Hay un antes y un después en la noche del Balón de Oro. Enfadadísimo por lo que había dicho el presidente del Madrid. Todos los gestos y los guiños hacía Neymar", revelaron en 'El Chiringuito'. Tras el comportamiento de Pérez, Cristiano Ronaldo y el entornó que lo asesora tomó una decisión.



"Los abogados de Cristiano Ronaldo quieren un documento por escrito en el que se atestigüe que el Real Madrid lo va a dejar salir a final de temporada. Tiene una cláusula de 1000 millones de euros e intentarán meter mano en el contrato para llegar a un acuerdo", contó Aguirre en su programa.



De esta forma, y ante la aparente falta de cariño, Cristiano Ronaldo decidió marcharse de Real Madrid tras nueve temporadas, tiempo en el que ganó cuatro Champions League y en lo personal, cuatro Balones de Oro.