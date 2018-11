El centrocampista del Real Madrid Luka Modric ha sido elegido como el mejor jugador del mundo por el portal de fútbol 'Goal' en su lista anual 'Goal 50', superando a Cristiano Ronaldo y Mohamed Salah.



Desde que Wesley Sneijder encabezara esta lista en el año 2010, ningún jugador que no fueran Cristiano Ronaldo o Lionel Messi había logrado situarse posteriormente en lo alto de la clasificación que cuenta con los nombres de los 50 mejores futbolistas del mundo.



"Estoy muy feliz de recibir este premio. Me gustaría agradecer a todos los que han votado por mí. Es un honor recibirlo y continuar en esta línea con estos dos grandes. Ganar después de estos dos me hace muy feliz. Es un honor para mí", ha declarado Modric tras recibir el premio.



🏆 @lukamodric10, Premio Goal 50 al mejor jugador del mundo de la temporada 2017/18. ¡Enhorabuena, Luka! 👏 #HalaMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 13 de noviembre de 2018

El croata, que viene de ganar el premio al Mejor Jugador del Año de la UEFA y el 'The Best' se sitúa como uno de los principales favoritos para proclamarse también campeón del Balón de Oro 2018.



James Dickens, editor en jefe global de Goal declaró que tras el Mundial la elección de la lista fue difícil pero que "cuando observas lo que Luka Modric logró e influyó tanto en el Real Madrid como en la selección croata, es difícil negar que merece su lugar en lo más alto de la lista".



En su undécima edición, la lista de 'Goal 50' ha sido votada por la red global de corresponsales de 'Goal', quienes han decidido que Cristiano Ronaldo se ubique en segundo lugar con Mohamed Salah en el tercero, Kylian Mbappé en el cuarto y Lionel Messi en el quinto.



El Real Madrid es el equipo más representado en la lista de este año, con siete jugadores en el Goal 50. El Manchester City, es el segundo con seis jugadores, mientras que el FC Barcelona es el tercero con cinco.



Fuente: EFE