Cristiano Ronaldo presentó su nueva bebida deportiva

Cristiano Ronaldo nunca deja de sorprendernos. En su afán de seguir siendo el mejor jugador, el ganador de cinco trofeos “Balón de Oro” acaba de lanzar junto con Herbalife la nueva de H24 Drive, bebida deportiva que fue desarrollada por el mismo jugador y expertos de la compañía, la cual buscará optimizar el rendimiento antes, durante y después del rendimiento.

“Durante toda mi vida, mi propósito ha sido la superación. Me esfuerzo al límite y aprovecho las ventajas; y una buena nutrición es una de ellas. Por este motivo, me asocié con Herbalife, para que me ayudara a desarrollar mi bebida deportiva ideal. H24 Drive alimenta mi cuerpo y me mantiene hidratado a diario, durante los entrenamientos y en los campeonatos”, aseguró Ronaldo.

Cristiano trabajó personalmente con el team de doctores de Herbalife, evaluando sus necesidades y personalizando el producto. Para lograrlo, se le realizó un análisis sanguíneo nutricional, incluyendo niveles de sodio, potasio y magnesio. El resultado fue una bebida deportiva que ofrece una hidratación avanzada sin sabores ni edulcorantes artificiales.

Una de las involucradas en la creación del H24 Drive fue la Dra. Dana Ryan, gerente senior de Rendimiento Deportivo y Educación de Herbalife, quien estuvo en Lima para dar a conocer el producto. Ella tuvo un papel crucial en el proceso de elaboración, asegurándose de que el producto haya sido llevado del laboratorio a la cancha, analizándolo minuciosamente en deportistas como la triatleta Heather Jackson, el equipo de fútbol LA Galaxy de Estados Unidos, entre otros.

H24 Drive se podrá adquirir a través de los Asociados Independientes de Herbalife y tiene un costo de S/119. De esta manera, H24 Drive se suma a Herbalife24, línea exhaustiva de nutrición para el rendimiento que potencia a los deportistas 24 horas al día.