Cristiano Ronaldo no quiere irse del Real Madrid , pero si no le pagan lo que él cree que merece, preparará maletas para irse a Inglaterra, Francia o la liga que pueda pagarse lo que el portugués cree que debe ganar por temporada. Y no es para menos. ‘CR7’ apenas cobra 21 millones de euros por temporada, muy poco a comparación de los 37 que recibe Neymar en la actualidad en el Paris Saint Germain. Por tal motivo, esa es su insistencia.



La reunión entre dirigentes del Real Madrid y gente del entorno de ‘CR7’ se produjo el martes y en ella la propuesta volvió a resultar insuficiente para las pretensiones del futbolista, que se estiman en unos 30 millones más objetivos, prácticamente lo que le prometió el club hace un año. Y hasta la fecha no le cumple el propio Florentino Pérez.



No obstante, el martes le ofrecieron 25 con un incremento de la parte por objetivos, que podría superar los 30 millones en caso de que tanto el Real Madrid como Cristiano completasen otra temporada grandiosa. Es decir, ganar los principales títulos (Liga, Champions, Copa) y los trofeos individuales más destacados (Balón de Oro, The Best).



Después de haber sido decisivo en las cuatro Champions conquistadas durante los cinco últimos años, en los que también ha recibido cuatro Balones de Oro, y a la vista de la enorme diferencia entre lo que gana él y lo que gana su competidor directo, Messi, y el aspirante a sucederle, Neymar, Cristiano entiende esta propuesta como una invitación a que se marche. Cree que el Madrid quiere desprenderse de él y por ese motivo no le ofrece una mejora que le sitúe al nivel de lo que merece.



Por ello, ha pedido al club que le dejen irse, y la novedad es que por primera vez en los nueve años que dura esta complicada relación entre Florentino Pérez y Cristiano Ronaldo , ha escuchado un "sí", es decir, en el Real Madrid parecen dispuestos a darle facilidades para que salga como es su deseo, pese a que tiene contrato hasta 2021 y una cláusula de rescisión de 1.000 millones.