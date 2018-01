Cristiano Ronaldo es el mejor jugador del mundo, según la 'FIFA', la revista 'France Football' y él mismo. Sin embargo, el portugués cree que el Real Madrid no lo valora y que su presidente, Florentino Pérez, no hace nada para darle el trato que merece.



Según 'El Chiringuito', el portugués quiere ser el jugador mejor pagado del mundo por delante de Lionel Messi y sus 40 millones de euros fijos por temporada. Pero como no encuentra respuesta, la situación ha terminado en un gran enfado contra el mandamás merengue.

Cristiano Ronaldo ya le habría dicho a Florentino que quiere, al menos, el mismo sueldo que el crack del FC Barcelona. Sin embargo, tal como revela el periodista Eduardo Aguirre del citado programa, ambas partes no se han sentado a conversar y el portugués está muy molesto.



"Cristiano Ronaldo está más indignado, más enfadado y más molesto que nunca. No se han sentado a negociar, no ha habido negociación, solo ha habido algún pequeño contacto. A Cristiano Ronaldo no le gusta cómo está actuando el club y cree que el presidente no lo quiere", dijo Aguirre sobre 'CR7'.



¿A dónde va?



Semejante panorama ha hecho que el futuro de Cristiano Ronaldo se vincule a otros clubes. En concreto, el Manchester United sería el único equipo que cumpla el capricho del crack portugués de ganar 40 millones de euros por temporada a pesar de que ya va a cumplir 33 años.